¿Duraban más las cosas de antes?

Hay una frase que se escucha muchísimo. En talleres, cocinas, pueblos, sobremesas y garajes. "Antes las cosas duraban más". Y lo curioso es que, aunque a veces la nostalgia exagera bastante, en esto hay una parte de verdad.

No toda, claro. Tampoco hace falta idealizar el pasado. Los coches antiguos se averiaban más, consumían más y eran bastante menos seguros. Los frigoríficos hacían un ruido infernal y algunas lavadoras parecían despegar en el centrifugado. Pero aun así existía una sensación distinta. Los objetos parecían hechos para acompañar muchos años. Y eso tiene bastante física detrás.

Los materiales antiguos solían trabajar con márgenes enormes de seguridad. Más grosor, más metal, menos miniaturización y menos optimización extrema. Hoy casi todo está diseñado al límite justo de eficiencia, peso y coste. Antes no tanto.

Mi viejo SEAT 850, que todavía sigo teniendo, es un buen ejemplo. No era un prodigio tecnológico, ni mucho menos. Pero tenía una mecánica sorprendentemente sencilla. Uno abría el capó y entendía cosas. Había espacio, piezas accesibles, elementos reparables. Hoy levantas el capó de muchos coches modernos y aquello parece directamente una central nuclear envuelta en plástico.

La diferencia no es solo estética. En ingeniería de materiales existe algo llamado fatiga. Los materiales sometidos a esfuerzos repetidos terminan degradándose poco a poco aunque aparentemente estén bien. Cambios de temperatura, vibraciones, presión, humedad… todo suma. Y cuando los componentes son más finos, más compactos y trabajan más cerca de sus límites, esa degradación puede acelerarse.

Además, muchos dispositivos modernos priorizan otras cosas. Ligereza. Diseño. Bajo consumo. Coste de fabricación. Producción masiva. Todo eso tiene ventajas enormes, pero también implica renuncias.

Y luego está la famosa obsolescencia programada. Que existe, aunque a veces se simplifique demasiado. No siempre significa que alguien diseñe un aparato para romperse exactamente a los cinco años como si llevara un temporizador oculto. A veces es algo más sutil. Piezas difíciles de sustituir. Reparaciones absurdamente caras. Baterías selladas. Actualizaciones que vuelven lento un dispositivo antiguo. Materiales más baratos porque el mercado exige precios bajos y renovación constante.

La economía moderna funciona muchas veces así. Más rotación. Más consumo. Más sustitución. Y el cerebro humano entra perfectamente en ese juego. Porque también nos cansamos antes de las cosas. Hay un componente psicológico muy fuerte. Cambiamos de móvil no siempre porque falle, sino porque sentimos que "ya toca". La novedad activa circuitos de recompensa en el cerebro. Estrenar produce una pequeña descarga de dopamina. Y las empresas lo saben perfectamente.

Hace décadas, en cambio, reparar era lo normal. Un televisor duraba media vida. Los zapatos iban al zapatero. Un frigorífico se arreglaba varias veces antes de cambiarse. Incluso existía cierto orgullo en mantener funcionando algo muchos años. Hoy muchas veces sale más barato sustituir que reparar. Y eso, sinceramente, dice bastante de cómo ha cambiado todo.

También hay un detalle físico interesante. Muchos materiales modernos son objetivamente mejores que los antiguos. Más resistentes a corrosión, más ligeros o más eficientes. Pero precisamente por eso se utilizan en cantidades mínimas, optimizadas al extremo mediante ingeniería y simulaciones. Nada sobra. Y cuando nada sobra, el margen de envejecimiento se reduce muchísimo.

Antes quizá había menos precisión… pero más "hierro", por entendernos. Y aun así, probablemente lo que más echamos de menos no son solo los objetos. Es la relación que teníamos con ellos. Aquella sensación de continuidad. De cuidar las cosas. De conocerlas. De repararlas entre varios en una cochera o en un corral mientras alguien sujetaba una linterna y otro decía aquello de "arranca ahora".

Había algo profundamente humano en eso. Quizá por eso seguimos mirando con cierta ternura a esos coches antiguos, a aquellas radios enormes o a los electrodomésticos que parecían indestructibles. No porque fueran perfectos. Ni mucho menos.

Sino porque pertenecían a una época en la que las cosas, igual que las relaciones, parecían hechas para durar un poco más. n