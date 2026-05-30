Opinión | ZAMOREANDO
Ser cristiano en Europa
¿Quién ha dicho que los católicos en Europa no están perseguidos? Los ataques anticristianos están a la orden del día en la vieja Europa que paso a paso va perdiendo su esencia y la raíz cristiana que la diferenciaba. No seré yo quien niegue el rebrote católico que experimentan países como España. Pero tampoco seré yo quien calle cobardemente la existencia de delitos contra los fieles cristianos y sus iglesias que, ignoro por que las autoridades no contabilizan. No interesa. Y, mientras, otras religiones van ganando peso y ganando un terreno conquistado por medio de la violencia y la intimidación.
Alemania, España, Francia y Reino Unido lideran el auge de este tipo de delitos, aparentemente aislados, que conllevan odio anticristiano. En 2024 Europa registró un total de 2.211 delitos de odio anticristiano, incluyendo 274 ataques a personas. Quiero recordar al monje de 76 años que fue asesinado, en noviembre de ese año, y el importante número de heridos durante el ataque a un monasterio español.
Voy a romper una lanza en favor de los sacerdotes católicos, expuestos a una creciente hostilidad y que son los que se están llevando la peor parte. En Polonia, casi la mitad de los sacerdotes ha sufrido alguna agresión. Sólo que esas agresiones no parecen existir al no haberse producido la pertinente denuncia. Los insultos, las burlas, los comentarios ofensivos son el pan de cada día para un importante tanto por ciento de sacerdotes. En menor medida el vandalismo contra propiedades de la Iglesia también está a la orden del día.
No descubro nada nuevo si digo que, en Europa, la libertad religiosa está protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que permite presentar denuncias individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, la violencia y la discriminación contra cristianos y otros creyentes crece sin que aparentemente se tomen medidas específicas para evitarlo.
Solo en abril de 2026 se registraron en España un total de cinco delitos de odio anticristiano, entre ellos un caso de vandalismo, un caso de profanación y tres incidentes con violencia física. Entre los delitos más graves, se encuentran el ataque con hacha en Montefrío, donde el sospechoso supuestamente declaró que "todos los cristianos deben morir", y la agresión a una mujer cristiana en Barcelona por motivos religiosos. Porqué será que de esto apenas se habla. n
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