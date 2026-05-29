Y, de nuevo, una hora menos

¡Qué rápido pasa el tiempo! Junio ya está a la vuelta de la esquina y, otra vez, llega ese recordatorio de las monitoras del comedor de los colegios públicos: "A partir del día 1 hay que recoger a los niños, como tarde, a las 15.00 horas". Y menos mal que avisan, porque reconozco que a mí se me había olvidado por completo el cambio de horario en las aulas.

Ya lo he comentado en otra ocasión en este mismo espacio, y no critico que durante los meses de junio y septiembre haya una hora menos de cole. Pero si tanto nos llenamos la boca con la conciliación, debería ser una realidad para todos.

Este próximo mes, las clases finalizan a las 13.00 horas. Si necesitas que tu hijo se quede hasta las 14.00 horas, tienes la opción de dejarlo en el colegio y es atendido por monitores. Es decir, que no tienes que cambiar tus horarios laborales y/o personales de forma obligatoria como consecuencia de la implantación de la reducción de jornada en los centros escolares.

Pero si utilizas el servicio de comedor, la cosa cambia, porque se presta de 13.00 a 15.00 horas en vez de 14.00 a 16.00 horas. Ante esta situación, yo me pregunto, ¿por qué no tengo derecho a conciliar de 15.00 a 16.00 horas? Porque esa hora de diferencia, para muchos padres, supone un auténtico trastorno de cambios en el trabajo, de reorganización o de tener que pedir favores para que alguien pueda ir a recoger a los más pequeños.

Si de verdad se quiere fomentar la conciliación y dar respuesta a las necesidades de todas las familias, manteniendo la jornada reducida, mi propuesta es sencilla: que todos los niños del comedor también sean atendidos por monitores de 13.00 a 14.00 horas, y que el comedor se preste en el mismo horario que durante el resto del año. A muchos padres nos harían un gran favor.