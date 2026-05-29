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Laura Rivera

Laura Rivera

La maldiZión de la "Z" también es de corrupZión

Es lo que tienen las cosas que rozan la corrupción: si Z no es Zapatero, M punto no es Rajoy.

Corrupción

Corrupción / Pexels

"ZZZZ" cuatro veces ¡por favor! ¡La zeta vuelve a la prensa ligada a la corrupción!

Saltan todas las alarmas por si en Zamora encontró / la policía que investiga indicios de actuación / que a la zeta zamorana del penúltimo vagón / del alfabeto coloquen destacada en corrupción.

Pues corría el mes de mayo, "cuando hace la calor, / cuando los trigos encañan y están los campos en flor, / cuando canta la calandria y responde el ruiseñor..."

- Cuando a cantar son llamados por una investigación / el diputado del Canto y Faúndez que en Diputación / es el actual presidente; también quien le precedió / en el disputado cargo la anterior corporación, / y el que llevaba deportes. Algo de una subvención...

- La zeta no es de Zamora, se trata de Zapatero. / "Zp" es como abreviaba su apellido, no el primero. / Era el segundo apellido, el que antes era el materno. /Jota Ele punto Rodríguez, de segundo Zapatero. / El de la ceja o la Zeja que presidía el Gobierno. / Por tráfico de influencias, por corrupción y cohecho / se le investiga con datos del chat de un tal Palomero / en el caso del Plus Ultra, rescatado con dinero.

-¿Plus Ultra has dicho? Pues claro ¿cómo no va a haber confusión / si Ultra Sanabria se llama el club de la subvención / por la que ahora se investiga a nuestra Diputación?

- Pues entre "ultras" anda el juego de la zeta en corrupción: / Zapatero en la Plus, Ultra, Sanabria en Diputación. / (Pues no sé cómo escribirlo pero el "ultra "es de los dos).

Sólo se trata de indicios que tendrán que demostrar / los que antes de caído el árbol su leña quieren quemar. / Pues a veces cuando el río nunca deja de sonar / no es porque lleve mucha agua sino las voces que dan / los que basan su defensa acusándose: "¡y tú más!". / Tanto el PP como el PSOE han tenido que afrontar / la corrupción demostrada más o menos, mas tú más, / cuando han llegado al gobierno, bien regional o estatal.

En el caso de la dipu, la institución provincial, / veremos si hay cuatro zetas de corrupZión provinZial.

Aunque no fuera primera la zeta de corrupción / por recuerdo e influencia la primera pongo yo: / fue cuando Antorrena el voto de diputado cambió / y en lugar de al socialismo a la derecha votó. / Presuntamente fue todo, pues nada se demostró, / aunque en Zamora y en Toro de otra cosa no se habló.

La institución provincial siempre ha estado gobernada / por el PP y las derechas que no han sido destronadas / del sillón de presidencia, aunque Requejo ostentara / el cargo por cuatro años de tutela bien pactada.

Pero hay que saber que un día del pasado siglo veinte / a punto estuvo Zamora de cambiar esa corriente. / Con mayoría de votos del PSOE y San León / pactaron ambos partidos cambiar la Diputación, / o al menos que fuera el PSOE el que llevara el timón. / Los votos eran los justos para ocupar el sillón, / el presidenciable Riesco llegó a la Diputación / dispuesto a ser presidente de tamaña institución, / más con bastón entre piernas de la institución salió / cual perrillo apaleado por culpa de una traición: / presuntamente a Antorrena el voto el PP compró. / Luis Cid en la presidencia. Antorrena se marchó. /( Un emigrante que nadie de menos aquí le echó).

Los años fueron pasando hasta la segunda zeta / llamada Caso Zamora por si alguno no recuerda / que el nombre de esta provincia sonó por la corrupción / más aún de lo que lo hiciera por Bellido y su traición.

Un fantasma ha aparecido que nos hace recordar / lo que fue el Caso Zamora, porque así se hizo llamar / la investigación que se hizo para intentar demostrar / que una trama organizada permitía adjudicar / a los mismos empresarios sin apenas rebajar / las obras y los servicios de nuestra zona rural. / Se demostraron los datos y el presidente envió / a los jueces documentos con los que se demostró / que una trama bien tramada al final adjudicó, / sin legalidad y a dedo lo de la diputación.

Presuntamente fue todo pues al final sucedió / que el Caso Zamora entero el tribunal archivó. / Eso sí, por el camino algunas bajas causó / porque a dejar el Senado y hasta el Congreso obligó / a diputados que entonces desde la diputación / habrían llevado al Supremo a juzgar la imputación. / El caso es que de este Caso al final se condenó a Antolín el presidente, que fue quien lo denunció/

¡Cosas del Caso Zamora que por Zamora pasó!

La otra zeta ya se sabe es la del Ultra, por dios. / Por la que ahora se investiga a Faúndez y otros dos / diputados del equipo y al presidente anterior, / Requejo de Ciudadanos que después se presentó / por Zamora SÍ, y al pronto de la política huyó.

La presunción de inocencia hay que tenerla, por dios. / Pero como diputada de izquierda unida que soy, / llevo clamando en desierto democrático con voz / alta que hay muchos reparos en cualquiera subvención / y que también reparada casi está toda inversión. / Y que esto que denunciamos pleno a pleno y voz a voz, / el reparto del dinero dedo a dedo, por favor, / con los reparos en contra tal vez sea corrupción.

¡Aquí está la cuarta zeta! ZZZZ y más. / Que aunque son de Zapatero a la provincia traerán / los recuerdos de Antorrena, Caso Zamora y demás.

-Que se refiere a Plus Ultra, no a Ultra Sanabria- dirán.

Es lo que tienen las cosas que rozan la corrupción: si Z no es Zapatero, M punto no es Rajoy.

¡La que ha liado Faúndez con lo de la subvención!

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