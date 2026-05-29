La imputación de Zapatero echa por tierra la futura canonización del expresidente del Gobierno de España. Tras su salida del Gobierno, el socialismo de la época beatificó a aquel hombre de sonrisa meliflua y durante muchos años lo ha mantenido en un lugar privilegiado de la iconografía socialista. Con la irrupción de Sánchez en el Gobierno de la nación se inició el proceso de canonización. El histórico líder obrero fundador del socialismo español, y a mayores de la Unión General de Trabajadores, quedaba en exceso lejos del conocimiento de las nuevas generaciones socialistas y urgía la necesidad de presentar a un nuevo arquetipo que encajara en nuestros tiempos.

Zapatero encarnaba al icono que los socialistas estaban dispuestos a llevar a los altares una vez finalizado el proceso de canonización que ya estaba en marcha. El PSOE necesitaba ir un paso más adelante en su cruzada por incrementar el censo de iconos socialistas. La integridad que acredita todo beato es insuficiente frente a las virtudes y la vida ejemplar que ofrece todo santo, de ahí que, tras la caída de Cerdán, el sanchismo patrio iniciara el proceso de canonización del beato Zapatero. Hasta que llegaron la UCO, la UDEF, el juez Calama, el juez Pedraz, Anticorrupción y no sé cuantos demandantes más y truncaron el camino hacia la santidad ZP.

La fe socialista es ciega y son todavía muchos dirigentes, incluido el propio presidente del Gobierno, y afiliados al partido, los que se muestran incrédulos ante la posibilidad de perder a su santo de cuyas virtudes no cesan de hablar. Virtudes que no encajan con todo lo descubierto. Para que luego hablen de linchamiento, incluso en el caso Zapatero me atrevo a hablar de "presunción de inocencia". Es decir, hay que esperar a su declaración que se está dilatando mucho en el tiempo, seguro que para preparar su defensa a golpe de coartadas y otras cuestiones.

Lo cierto y verdad es que los que aupaban a los cielos de la honradez y otros menesteres a Zapatero se han quedado, de momento, compuestos y sin novio. Bien es verdad que hay mayoría que piensa que, al final, todo quedará en agua de borrajas y no por falta de pruebas. Merced al tráfico aéreo de influencias, se rescató a Plus Ultra con el dinero de todos los españoles. El rescate de Zapatero no va a ser tan sencillo.