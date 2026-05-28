Opinión | CARTAS
Sobre Zapatero
"Ahora el PSOE, defiende su figura con uñas y dientes, lógico, les va la vida y el poder en ello"
EL Sr. Rodríguez Zapatero, el del talante, el de la ceja, el mediador, parece haber caído tras tejer presuntamente una nueva red de fraudes y apropiaciones indebidas de bienes en beneficio propio, ya mostraba maneras desde hace algún tiempo y las sospechas lo apuntaban.
Ahora el PSOE, defiende su figura con uñas y dientes, lógico, les va la vida y el poder en ello, no sea que les salpique, y recordemos aquella película de mafiosos " Uno de los nuestros", si bien ya han tenido que rectificar el bulo lanzado sobre la denuncia, cuando se ha comprobado la procedencia internacional de la denuncia contra el aludido.
En fin, que seguimos igual, o mejor dicho en aumento de corrupciones por parte de gobernantes y sus círculos, pese a ello la ciudadanía callada, aborregada, ya nadie parece sorprenderse y se acepta todo. Gracias y suerte para el Juez Calamara con su cometido.
Ángel Santamaría
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