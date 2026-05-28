¿Evolución o sustitución?

La Inteligencia Artificial ha venido para quedarse. Y también para redefinir las competencias profesionales y los procesos de gestión de personas en las organizaciones. Dicho de otra manera, nos ha salido no sé si tanto un competidor como una amenaza futura para el empleo. Hay quienes prefieren llamarlo transformación. No lo tengo muy claro, a sabiendas de que esta tecnología está reconfigurando el mercado laboral a escala global y sectorial. Lo que nos faltaba.

Según el "Informe de impacto de la IA en la estructura de empleo 2026-2030", el pasado año se registraron 1,17 millones de recortes de empleo en todo el mundo, de los cuales, al menos 55.000 estuvieron vinculados a la adopción de la IA. Estos despidos son la parte más visible de un fenómeno más profundo: la reducción silenciosa de contrataciones en perfiles sobre todo de tecnología y finanzas. No podeos permitir que la IA nos coma terreno porque es algo así como el caballo de Atila, por donde pasa, el trabajo como ahora lo conocemos, desaparece dando paso al reinado de este campo de la informática que permite a las computadoras y máquinas simular procesos propios de la inteligencia humana. Bienvenida la evolución, pero no la sustitución.

Ya el Foro Económico Mundial apunta, entiendo con buen criterio, que hasta 262 millones de empleos podrían verse transformados antes de 2030. La ciencia-ficción ha llegado a nuestras vidas y lo más importante, a nuestros puestos de trabajo cambiando las políticas de empleo. Entiendo también que deshumanizando ciertos sectores. No quiero preocupar a nadie, pero el impacto ya se viene observando en sectores clave como la banca, consultoría, sanidad, abogacía donde reconocen que la eficacia de la IA es espectacular. Lo escribo con los dedos cruzados y tocando madera porque, en realidad, no quiero ni imaginarlo.

Cierto es que el impacto de la IA no debe interpretarse únicamente en términos de destrucción de empleo. El Foro Económico Mundial proyecta la creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo para 2030, lo que podría arrojar un saldo neto positivo de 78 millones de empleos, siempre que empresas e instituciones impulsen estrategias activas de recualificación profesional. Un dato para la esperanza en las capacidades del ser humano por encima de la IA.