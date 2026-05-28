Comunicación y redes sociales

"Amigo es aquel que pregunta cómo estás y escucha la respuesta". ¿Existen amigos? ¿Existen personas que escuchan? Escasean. Algunas personas escuchan en contadas ocasiones, porque les interesa algo muy concreto en un momento muy determinado.

Para que exista la comunicación se necesita al menos un emisor y un receptor. El emisor debe de hablar y/o escribir de forma clara, precisa, teniendo en cuenta lo que puede comprender el receptor y que sea de interés común, no egoísta, egocéntrica e interesada. Éste, el receptor, debe de poner atención, escuchar y/o leer lo que trasmite el emisor; lo que no debe de hacer, cuando se habla, es estar pensando en lo que él va a decir, tenga que ver o no con lo que se está tratando.

Se puede afirmar que en muy contadas ocasiones existe el diálogo, pues no se suelen encontrar personas que escuchen/lean, más bien existen personas que se escuchan a sí mismas. Lo que equivale a decir que nos respetamos muy poco.

En estos tiempos, en que existen más medios para poderse comunicar que nunca, éstos no dejan de ser medios, sí, medios, instrumentos con más o menos tecnología, que no se utilizan para dialogar si no se escucha o lee.

Están de moda, desde hace años, las redes sociales. Leemos la palabrita: "redes", la oímos, pero no nos damos cuenta de que hace referencia a eso precisamente, a las redes. Las redes se utilizan para atrapar, ya sean balones, peces, mariposas, antiguamente bálago y paja,… Y, caemos en ellas, nos atrapan, nos impiden ser libres y no nos enteramos, es más, nos encontramos tan a gusto dentro de ellas.

Estas redes sociales modernas las "tienden" muy pocos, que, aunque parezca contradictorio, son los que nos permiten movernos, lo cual nos da la sensación de libertad y en realidad no lo es. Y nos movemos dentro de ellas a su antojo e interés, creando enormes masas de individuos manejados, utilizados como cosas, no como personas. En la aldea global (la caverna platónica) las redes sociales son las que, aunque prisioneros del Poder, nos hacen percibir lo que ellas quieren, como si no existiese otra realidad superior y más auténtica.

Ya hace años que el Ministerio de Educación, o como se llame ahora, comenzó a fomentar el uso de las nuevas tecnologías como si fuese la panacea para aprender más y mejor. Fomentó su uso, y por lo tanto su consumo. En ningún momento se preocupó de que se enseñe a ponerlas a nuestro servicio para hacer un uso razonable de ellas. No han servido para fomentar, nunca, el uso de la lectura, y menos aún la comprensiva, ni la escritura. Es más, han servido para que baje el cociente de inteligencia del alumnado y para que cada vez se lea menos y peor. No digamos su incidencia en la escritura. Todo se soluciona mediante cortar y pegar, mediante imágenes y frases hechas que se reenvían miles, millones de veces, de forma irreflexiva.

Se está produciendo "una devaluación programada del conocimiento", en palabras de I. Ellakuría, citando a A. Keen, en su obra El culto al amateurismo. Se desprestigian las fuentes tradicionales del conocimiento como el libro, la academia, la ciencia, los filósofos, y promueven una desinformación masiva camuflada de libertad y democratización, abonando una sospecha generalizada muy nociva. El debate público se sustituye por uno demasiado tribal y maniqueo. No hay debate ni diálogo porque lo que importa ya o es la verdad, sino que tu particular relato sume likes y se imponga en la red social.

Al Poder le interesa este uso abusivo de tecnologías y de redes sociales para que ni se piense, ni se razone. Al Poder no le interesan los ciudadanos, le interesan los súbditos. No le preocupa la falta de libertad, a Él la libertad de los ciudadanos le perjudica. La crítica argumentada, razonada, cuestiona los cimientos, la base del Poder y eso no lo tolera.

Los ciudadanos que leen, que escuchan, haciendo uso libre de su razón, los críticos, los que buscan la verdad, son su enemigo y hay que terminar con ellos cuanto antes. El Poder ha encontrado, haciendo uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, el medio rápido, eficaz y aparentemente inofensivo e inocuo, para manejarnos a su antojo y, además, ha convertido el mundo en una aldea global.

Todo lo que hacemos, lo que decimos, incluso lo que sentimos, nuestros deseos, pasiones, emociones, todo, lo sabe la vieja del visillo (Poder) de la aldea global en la que estamos instalados gracias a las nuevas tecnologías. Todo lo nuestro lo sabe ese Gran Hermano del que nos habla George Orwell en 1984; al que no debemos confundir con el "Gran Hermano" de la estupidez televisiva tan alienante. Y, pasito a pasito, nos convertimos en esos robots del "Estado Mundial" de Un mundo feliz de Aldous L. Huxley. Nos referimos a dos novelas distópicas que con el paso del tiempo adquieren más valor, pues dan sentido y explicación a lo que nos está sucediendo.

"Está empíricamente demostrado que el consuno de redes sociales entre niños y adolescentes constituye un problema de salud pública. No es una exageración. La evidencia disponible sobre sus impactos negativos en la atención, la sociabilidad y la salud mental es abrumadora". Para hacer estas afirmaciones, J.I. Torreblanca se basa en el estudio La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, en el que se ha fundamentado el Gobierno australiano para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Además, según él, las redes sociales, como el tabaco, por su diseño crean adición y se debe de obligar a su industria a eliminarla.

"Esta sociedad aparentemente satisfecha de su progreso, pero adormecida para el pensamiento, anulada para la reflexión, anestesiada para la crítica constructiva, instalada en un falso hedonismo, despreocupada por los problemas de los otros, agresiva, violenta y cobarde en sus formas de discrepancia, indiferente ante quienes miran lejos para rellenar los huecos en el conocimiento, e irrespetuosa con los que cuidan discretamente de las vidas cotidianas de los demás, aceptó sin replicar la Gran Mentira de la invulnerabilidad". "Miro a mi alrededor y busco respuestas, pero lo que percibo es ruido, un ruido insoportable que demuestra no sólo que nuestro músculo más poderoso es la lengua, sino que nuestra sociedad no acaba de entender que el término información no es sinónimo de conocimiento. Además, seguimos sin aprender que, cuando no tenemos nada que decir que mejore el silencio, es más sensato que nos callemos y dejemos hablar a los que no se distraen en lo irrelevante y llevan grabados a fuego los dos apellidos de nuestra especie: saben que saben". A los científicos. Son palabras del catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Carlos López-Otín, heredero intelectual de los prestigiosos biólogos asturianos Severo Ochoa y Margarita Salas.