Paradoja ferroviaria

La concentración ciudadana del pasado domingo en Zamora en pro de un tren "madrugador" que posibilite llegar desde la provincia a Madrid a una hora que encaje en el horario laboral convencional, volvió a ser una decepción. Unos pocos cientos de personas enfadadas no van a cambiar los planes economicistas (e insolidarios) de Renfe y el Gobierno que no van a habilitar un tren "Avant" como el que hubo hasta 2018 y que arribaba a la capital a las ocho y cinco de la mañana. Tampoco van a mejorar las conexiones con Sanabria ni van a fijar indemnizaciones por retrasos; menos aún van a reabrir el tren Ruta de la Plata, que clausuró un gobierno del PSOE y no recuperó el del PP a pesar de prometerlo, no.

La protesta dominical supuso un nuevo fracaso. Y ya van… No, no es culpa de la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora que hace lo que puede y lo que corresponde: manifestar su enfado ante la compañía, el gobierno de turno y el ministro del ramo, un vallisoletano —¡qué tiene bemoles cómo demuestran algunos el amor a la tierra!— que paradójicamente se apellida Puente. (Por cierto otro de los culpables de la situación de marginación ferroviaria de Zamora por enfermiza defensa de su tierra atiende por Caballero). La frustración continuada está ahogando la poca esperanza que aquí había arraigado. Por eso hay que ir al grano y coger el rábano por donde corresponde, por la raíz carnosa y ampliar el menú.

La próxima protesta ciudadana en la provincia tiene que ir al cogollo. Esto es, exigir no solo frecuencias ferroviarias racionales para ir en AVE a trabajar a Madrid o al teatro, no. Lo que hay que reclamar, sobre todo, es que el trabajo que van a desempeñar los zamoranos en la capital lo puedan ejercer aquí, que tenemos el mismo derecho que los ciudadanos de los demás territorios del país, que así lo dice la Constitución, salvando, para vergüenza de la mayoría, la "excepción" vasca.

Basta ya de aceptar peajes por residir en la España Despoblada, la que, por cierto, oxigena al resto del país y hace posible que se viva en la España Privilegiada. Queremos los mismos derechos que el resto y no tener que pedir perdón por respirar en una tierra que lleva siglos enviando jóvenes (que ya no regresan) a producir a otras tierras, lo mismo que hacemos con la energía. ¡No a tener que ir a trabajar en AVE a cientos de kilómetros!

Si los partidos políticos vieran por algún ojo más que el de las elecciones ya estarían debatiendo sobre cómo se puede plantear una reordenación territorial que frene la especulación inmobiliaria y la desigualdad de servicios entre territorios. Este país no debe aceptar que los derechos de los ciudadanos dependan de los territorios en los que vivan. Si sigue transigiendo, entonces sí: estaremos ante un Estado fallido. n