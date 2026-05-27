¿Cuestión de explicaciones?

Y los zamoranos salieron a la calle no para pedir explicaciones a Renfe, que también, sino para pedir, para exigir a quien corresponda que devuelva a Zamora la frecuencia madrugadora de los trenes, amén de las conexiones con Sanabria y la mejora de todos los servicios ferroviarios. Estamos en nuestro derecho. Nos han abandonado. Nos han tratado como si fuéramos ciudadanos de tercera. Como si fuéramos los eternos parientes pobres de todo cuanto tiene que ver con la modernidad, con el progreso, con las atenciones, con las mejoras.

No salieron a protestar, en número, todos los zamoranos que cabía esperar. Nos falta ese "todos a una" que nunca terina de materializarse. Hay que hacer más ruido, ser más reivindicativos y ponerle las peras al cuarto no sólo a Renfe, también al ministro Puente que tanto "cariño" nos ha demostrado desde su llegada al Consejo de Ministros. Y en esto que llega, o quizá ya estaba allí, el portavoz local del PSOE, David Gago, y nos suelta de una tacada: "Hay que explicar a Renfe que hay un problema que incide en el desarrollo y el futuro de la ciudad".

No, hijo, no. No hay que explicárselo solo a Renfe. Hay que explicárselo a tu compañero Antidio Fagúndez, y a tu no menos compañero el ministro Puente que son los que tienen la sartén por el mango y el mango también. El portavoz local del PSOE es correligionario de ambos y le resultará mucho más fácil levantar el teléfono y no pedir, sino exigir lo que en justicia reivindicamos. No hay que dar explicaciones, saben de sobra el problemón que tenemos. Hay que exigirles cordura y solidaridad democrática. La pelota está en el tejado del Partido Socialista y del ministro de Puente, que es el "puto amo" del cotarro ferroviario. A ellos es a los que hay no que dar, sino pedir explicaciones del mal trato de que nos hacen objeto

Ha sido muy criticada la frase del teniente de alcalde de Zamora. A muchos les ha sonado a burla. No creo. Pero sí a desfachatez. Esta "fiesta" en concreto no la domina y le viene un poco grande. A su comentario le remito. Pero es en esta "fiesta" donde tiene que dar la talla.