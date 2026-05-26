El Lago, un paisaje de literatura

Una preposición cambia el significado de un mensaje, porque no es lo mismo un paisaje en la literatura que un paisaje de literatura. Sirvan estos dos ejemplos. En 1924, Antonio Machado publicó, bajo el pseudónimo de Froilán Meneses, estos versos: "En Zamora hay una torre, /en la torre hay un balcón". Dos años después, en Los Complementarios, los versos se transformaron: "La plaza tiene una torre/la torre tiene un balcón". El paisaje era pura anécdota, paisaje en la literatura. Frente a estos versos están los de Federico García Lorca, que, en 1918, en Impresiones y paisajes, escribía sobre el Duero a su paso por Zamora: "va lentamente arrastrando su gran prestigio de evocaciones históricas al sonido grave y suave que produce". Aquí tenemos un paisaje de literatura, lo que supone la interiorización del paisaje en la creación literaria y, con ella, fundirse con el sentimiento del autor.

El más conocido exponente de esta interiorización ante el Lago es Miguel de Unamuno, que el 1 de junio de 1930 plasmó en el libro de firmas de la hospedería de Las Bouzas el archiconocido poema que da la bienvenida en la entrada de San Martín de Castañeda: "San Martín de Castañeda, / espejo de soledades,/ el lago recoge edades/ de antes del hombre y se queda/ soñando en la santa calma/ del cielo de las alturas,/ la que se sume en honduras/ de anegarse, ¡pobre! el alma". Unos años después, incorporaría este paisaje en San Manuel Bueno, mártir como un personaje más de la novela.

Pero antes y después del rector salmantino tenemos otros ejemplos del impacto del Lago. En 1852, el Semanario pintoresco español publicaba un texto firmado por EL HIDALGO bajo el título "El lago de San Martín de Castañeda", donde se recoge un viaje realizado cinco años antes. Es un relato pormenorizado de toda la zona en la línea de las narraciones de viajes decimonónicas, pero a medida que avanza vemos el proceso de pasar de contemplar el paisaje a convertirlo en paisaje literario. Cuando montado en su caballo se topa frente al convento de San Martín y el Lago escribe: "la tranquilidad de aquellas aguas no alteradas por el flujo, la uniforme superficie que ninguna vela surcaba, me dijeron que si aquello era mar, era como un niño arrancado a los brazos de su madre; era un desterrado aprisionado por aquellos montes. La melancolía del cuadro despertó la mía, y me vi también en tierra extraña, solo, suspirando". Embargado por el paisaje, al final del relato se atreve a imaginar "un gran edificio apoyándose en la tierra, y tocando en el lago" como lugar de recreo. Habrá que esperar a diciembre de 1874 para la orden ministerial que autorizaba la creación del balneario de Las Bouzas.

Dando un salto en el tiempo, en el verano de 1967, el poeta bañezano Antonio Colinas componía dieciséis poemas en endecasílabos que se publicarían en 2001 bajo el título de Junto al lago. Son unos poemas amorosos donde lamenta la ausencia de la amada, pero en los que el paisaje en muchos momentos deja de ser un mero encuadre, un paisaje en la literatura, para ser un paisaje de literatura. Enlazando con la leyenda de la villa sumergida bajo el Lago, el poeta escribe: "…Esta historia/ (¿de amor?) quizá la habrá borrado el eco/ de otra campana oscura. Será el fondo/ del lago la morada donde habremos /de reposar eternamente juntos. / Y, a nuestro paso, seguirá el silencio".

No estamos en este elenco ante una mera referencia paisajística como las que puedan aparecer en El Quijote, según el profesor Leandro Rodríguez, o en las canciones populares recopiladas por el musicólogo sanabrés Manuel Otero Alonso, ni en el paisaje del insigne poeta zamorano Claudio Rodríguez, aun cuando otro sanabrés y caro amigo, Manuel Mostaza, haya señalado en estas páginas que todos sus temas "están ligados a este paisaje nuestro, rayano, periférico y pobre". Estamos ante un hecho mucho más importante: el Lago es un paisaje único e identificable, que trasciende para, sin perder su identidad, hacerse uno con el sentimiento del autor, convirtiéndose en un paisaje de literatura, no un mero cobijo para las emociones. El Lago es las emociones.