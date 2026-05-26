Desalmados pederastas

Deja sueltos los pinceles, esperando que se muevan por sí solos y se deslicen por el lienzo como si tuvieran vida propia. Espera hasta ver acabado el cuadro. Pero, llegado ese momento, el resultado no llega a convencerle. Así que, coge la espátula, la carga de pintura y la restriega por la tela de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Con rabia. Ciego. Deseando hacer desaparecer la imagen que ahora está viendo, que no es otra cosa que parte de su pasado. Ha querido plasmar, a base de óleo, algo que recuerde una escena agradable de su infancia. Pero siempre le aparece otra imagen de la que desea huir. No le resulta posible dejarla atrás, porque la tiene grabada en su memoria a sangre y fuego.

El pintor fue un niño más ligado a la poesía que a las aventuras de Superman. Algunos no lo comprendían o no querían comprenderlo, por lo que se veía obligado a encerrarse en sí mismo, al ser incapaz de traducir sus sentimientos a otro lenguaje que lo hiciera más comprensible. Y es que, aunque se suele decir que el corazón se vacía tanto como se va llenando, lo cierto es que, en su caso, no había sido de esa manera, porque no es capaz de hacer desaparecer de su memoria determinados recuerdos.

Acaba de leer en un tabloide británico, el “Daily Mirror” del día 8 de mayo, una noticia en la que aparece en su titular un nombre, Philip Norris, una edad 48 años, más abajo una fotografía con un primer plano de un hombre con gafas, y un subtitulo indicando que el citado personaje ha sido detenido por haber practicado la pederastia. No deja de sorprenderle que, a diferencia de España, donde no está permitido publicar datos sobre estos delincuentes, allí, en la isla, se esté haciendo con trasparencia y naturalidad, con todo tipo de señales, sin que nadie llegue a rasgarse por ello las vestiduras,

No parece nada descabellado poner la atención en lo que hacen en Inglaterra a propósito de dar publicidad a este tipo de información. Máxime teniendo en cuenta que se trata de uno de los países más desarrollados del mundo. Pero parece ser que estamos empeñados en querer dar lecciones, en presumir de nuestra joven democracia (Nacida a finales del siglo pasado), olvidando que Inglaterra se rige por ese sistema político desde finales del siglo XVII. Que ha tenido el honor de recoger 130 premios Nobel, contra los 7 que hemos conseguido nosotros. Que duplica nuestro PIB, y casi duplica el SMI que tenemos. Que ha ganado 1000 medallas olímpicas (300 de oro) contra las 200 (50 de oro) que hemos conseguido nosotros. Que cuenta con tres universidades que figuran entre las cinco mejores del mundo, mientras que la primera nuestra aparece a partir del puesto 150. Un país del que algunas de sus prácticas merecen ser consideradas. Entre ellas, la de trasmitir la información, y en especial la que se refiere a la lacra de pederastas que asola la sociedad.

"Para tratar de justificar la censura informativa española se arguye que se hace de esa manera para proteger a los menores, ya que en gran medida los pederastas suelen ser individuos conocidos por sus familias (Un 80% según las estadísticas). Pues infórmese con tacto sobre ese 20% restante". Es una de las múltiples reflexiones que hace el pintor antes de bajar las persianas de su estudio y sumergirse en la oscuridad de la estancia.

Ha leído en alguna parte que, en las cárceles españolas, durante la época franquista, los convictos aplicaban un código carcelero a ese tipo de delincuentes, y que tal modo de actuar, de alguna manera, aún se sigue conservando. Y es que hasta a los delincuentes les repugnan los pederastas. Esos despreciables individuos, indignos de ser admitidos en cualquier sociedad que se precie, quienes, en opinión de "Bienestar y protección infantil", el 90% no llegan a rehabilitarse nunca. También que existen 30.000 pederastas en España de los que nadie puede protegerse al no conocerse su identidad.

Mientras quita, con esencia de trementina, el óleo sobrante de los pinceles, mira de reojo un informe que le han hecho llegar hace unos días, que viene a decir que en algunos estados de USA, como los de Washington e Idaho, existe la pena de muerte para ese tipo de delitos, y el de cadena perpetua en Maryland. Y que en Italia y Polonia se aplica a veces la castración. En España la mayor pena que se aplica es la de 12 años de reclusión.

Al pintor se le ponen los pelos de punta al acordarse de que uno de cada quince niños ha sufrido abusos en Europa (Según Euronews) y que existen dos millones y medio de pederastas repartidos por el mundo (Fuente TVE), y que según UNICEF son 350 millones los niños que han sufrido las acciones de esta carroña. Por si fuera poco, "Save the Children" informa que el 95% de los pederastas no tienen antecedentes penales lo que dificulta aún más su identificación.

El pintor recuerda su amargo pasado y piensa en sus hijos, ahora aún niños, y teme que puedan ser objeto de abuso por parte de alguno de esos desalmados, como lo fue él en el pasado. Le ha puesto muy nervioso lo que ha visto publicado en El Periódico a propósito de una de las formas de captar a los menores, que consiste en utilizar como señuelo atractivos juegos a través de Internet, como los de Fornite, FIFA y Súper Mario Bros. Al parecer lo hacen a través de los chat por proximidad, lo que hace a los niños más vulnerables.

"Destrozar la ingenuidad y el pudor de un niño es más que un delito, es una perversión", repite entre dientes, mientras aprieta los puños para intentar controlarse y no tener que tomar algún ansiolítico. "Ojalá mañana me encuentre más inspirado y pueda pintar algo agradable", farfulla para sus adentros.