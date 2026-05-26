Sin alimentos que nos quedamos

Que bien se come en España. Que manjares. Que bien se cocina por estos lares. No me extraña que los guiris se vuelvan locos cuando acceden a un buen restaurante. Y digo lo de buen restaurante con intención, porque en la costa no es oro todo lo que reluce. Por eso me da más pena enterarme de que el cambio climático tan cuestionado y las plagas de diversa índole que nos azotan inmisericordemente, están condicionando sobremanera el futuro de algunos de nuestros más preciados manjares.

Muchos de los alimentos a los que tenemos acceso con normalidad están librando su particular batalla por la supervivencia. Son muchas las amenazas que los acechan y si no se actúa con celeridad puede que no haya un mañana para ellos. Aunque algunos alimentos permanecerán, su producción será mucho menor y ello hará que su precio sea inasumible para la mayor parte de los consumidores. La culpa, vuelvo a decir, la tienen el cambio climático, las plagas y también la sobreexplotación, amenazas que acechan sin piedad.

El chocolate, el café arábigo, sin duda la variedad más consumida en el mundo, el plátano, el atún rojo, la miel, incluso el futuro de la cerveza y el vino están amenazados. El incremento de las temperaturas y la disminución de las lluvias se convertirán en el peor enemigo del "oro rojo". Madre mía, no me imagino el futuro sin un "reserva" o un "crianza" de Bodegas Fariña, bajando lento por el gaznate y dejando ese sabor único de los elaborados de Fariña en el paladar. Como no me imagino no poder tomar una cucharadita de rica miel, de las muchas que da esta tierra cuando la garganta protesta y ni las medicinas son capaces de hacer lo que hace la miel.

Eso de que el mundo se esté quedando sin chocolate, me suena a ciencia ficción. El dulce por excelencia puede que tenga los días contados. Sería una pena que de aquí a unos cuantos años sólo nos queden los recuerdos y fantasías de los dulces momentos que nos ha hecho pasar.

La demanda de algunos productos es tan exagerada que no se da abasto. Si no se actúa para preservar estos y otros alimentos en riesgo de extinción, cada vez será más difícil acceder a muchos de los víveres de los que hoy gozamos.