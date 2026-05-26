Un alcalde recordado

El 21 de mayo murió Celestino Gamazo Gómez, "Celito", en Morales de Toro, su pueblo de siempre donde quiso vivir y morir cuando Dios lo dispusiera.

Tenía hechuras de hombre de campo castellano, de valentía tranquila aquilatada como le ocurrió en sus muchos enfrentamientos anuales, en las fiestas de San Roque, a un toro solo con un cesto de vendimia vieja. Supo transitar por la vida como un hombre cabal de destino fijo y pueblerino.

Desde muy joven comprendió que su trayectoria fue servir al pueblo desde sus muchas facetas públicas: presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, presidente de la Cooperativa del Vino, militante de cofradías arraigadas en la iglesia local y, sobre todo, como alcalde del pueblo durante muchos años.

Su responsabilidad en aquellos tiempos le llevó a transitar por despachos de mando provincial para acaparar beneficios al pueblo y solucionar problemas sin aspavientos, de forma que su tesón, valía y esfuerzo político logró que en Morales diera principio el asfaltado de calles que tantos beneficios traería.

Como jefe de la Caja de Ahorros local siempre tuvo un buen consejo para quien lo necesitara, y con sus virtudes y defectos logró transitar en la vida hasta los 92 años pasados y vivir con pasión y amistad esa que los ratos de bodega daban a todos los amigos.

Enamorado de la vida no encontró mayor logro que aprovecharla junto a todos los que ahora y siempre le recordaremos.

Descanse en paz.

Teófilo Gutiérrez