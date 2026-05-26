Adiós amigo, nunca te olvidaremos

Nos conocimos una noche de San Bartolo, creo recordar que el día 25 de agosto de 1990, donde nos presentó mi adorada Mayte mientras disfrutábamos de unos Ballantines y unos Jack Daniels mientras mi amigo el cantante benaventano Rafa Pastor, con la maestría que es habitual en él y liderando a su legendaria banda de “Top Líder”, le ponía banda sonora a una maravillosa noche de fiestas patronales de Mahíde a ritmo del mejor Rock&Roll.

Allí estábamos tú y yo, "vaya dos" nos decía mi compañera, dos espíritus libres, que no errantes, orgullosos de nuestros orígenes y, cómo no, amantes de la cautivadora movida alistana de unas verbenas populares que convertían a Aliste en un paraíso terrenal del jolgorio nocturno estival, tanto de los residentes como de los emigrantes. Eran otros atemperados tiempos de armonía social.

No sé el cómo, ni el porqué, pero allí nació una amistad duradera, marcada por la admiración y el respeto mutuo. Más que amigos, hemos sido como hermanos. En unos tiempos donde la traición cotiza al alza y la lealtad se sitúa bajo mínimos, donde los seguidores (casi siempre los son por interés) y los amigos son un espejismo surrealista de las redes (anti)sociales, ahí hemos aguantado tú y yo, como amigos para siempre, de esos que se cuentan con los dedos y sobran dedos, de esos que preguntan por la salud y esperan a recibir la repuesta.

Nuestros amigos comunes me hablaron en la romería de la Virgen de Fátima de tu delicado estado de salud y regresé a Zamora preocupado. Nuestro último encuentro fue en una fría sala de hospital, y la verdad que nunca pensé que iba a ser la última. Hoy la vida me ha dado con la mano abierta, a diestro y a siniestro, y las lágrimas han vuelto a surcar mis mejillas, esas que han sido testigo de tantos momentos inolvidables en nuestras vidas de viejos rockeros alistanos. Dolor que comparto con todos los alistanos, pero muy en particular con tu madre Irene y tu hermana Pilar. Por desgracia, porque lo he sufrido, sé lo que supone para una madre perder a un hijo y para una hermana a un hermano.

Sé que allá donde estés velarás por nosotros. Cuando llegue el verano echaré de menos ese abrazo sincero antes de auto invitarnos con nuestras cuadrillas a unos cubalibres. En cada verbena, mientras suena Maná y “En la Barra de un Bar”, siempre habrá un Jack Daniels donde recordaremos lo mucho que nos diste.

Adiós amigo Roberto, tu memoria será eterna como ejemplo de buena gente, sencillez, bondad y honradez y, tú lo sabes, nunca te olvidaremos, tu huella será imborrable, porque en la historia de Aliste y de los alistanos siempre estarás tú en el lugar privilegiado que te mereces como lo que fuiste, parte vital del alma, vida y corazón de Aliste: “Roberto, el de Mahíde”.