Zamora y el sexo

Los hombres llegan al orgasmo con mucha más frecuencia que las mujeres durante las relaciones heterosexuales. / / FOTOGRAMA DE BREAKING BAD

Esta siendo noticia estos días una encuesta hecha por una sex-shop sobre comportamiento "sexxxuales".

A ver cómo les cuento esto con la delicadeza que requiere el asunto.

Una sex-shop es una tienda donde se venden productos de todo tipo cuya finalidad es que "el camino hacia el orgasmo no sea interruptus", o sea que el personal se corra.

En Zamora hay una sex -shop en la confluencia de la calle La Brasa con la calle Traviesa (y luego dicen que no existe la Divina Providencia). Creo que es la única, aunque antes hubo una en la calle "el Santo", esquina Cuartel Viejo, a la que los cachondos de COZPROBUHO (la Cofradía Zamorana Progresista del Buen Humor) propusieron hace tiempo para el gran premio Inocente del Año por su arrojo y valentía ¡una sex-shop en Zamora!

Pues bien, puestos en situación, debe saberse que una sex-shop, por lo que se deduce muy potente, ha hecho una encuesta sobre las costumbres sexuales de las y los españoles (Y ya se sabe que actualmente las encuestas son como el Oráculo de Delfos, que le informaba a los Mandamases de por dónde iban los tiros: o sea que las encuestas se han convertido hoy en día en "palabra de Dios").

Y…… ¡¡¡TACHÍN, TACHÍN TACHÁN!!! Según sus resultados Zamora se lleva 2 premios.

Primero: Al parecer Zamora es donde las parejas tienen menos orgasmos haciendo el amor.

Segundo: Por contra (o no, ya veremos) es una de las provincias donde se producen más adulterios (donde se ponen más cuernos).

Pues bien, con la seriedad que me caracteriza, me tomo la libertad de analizar estos datos, demostrando a la vez que la célebre y bien ponderada "lógica" de los filósofos sirve lo mismo para un roto que para un descosido.

¿Por qué las parejas zamoranas alcanzan menos orgasmos que las del resto de España? Para analizar esto no vamos a distinguir entre si el término "parejas" se refiere solo a las "matrimoniadas" o a todas, porque al extender el criterio adoptado a todo el país el error o el acierto en el análisis será el mismo.

Ataquemos. Esa falta de orgasmos (se supone que tras haberlo intentado) podría deberse al clima mesetario, tan árido él, pero dicha tesis debemos descartarla porque en Salamanca, que están aquí al lado, son los que más se corren en pareja de toda España (al parecer en Salamanca tienen orgasmos en el 87 % de los encuentros, en España el 80 % y en Zamora el 70 %).

Descartado pues el clima, e incluso yo diría que, descartadas también la falta de infraestructuras, debemos inclinarnos hacia la edad como factor principal de tal anti record.

Si somos la provincia más envejecida de España ello tiene que suponer por fuerza: en el caso del macho una cierta dificultad para largar espermatozoides, y en el de la hembra la imposibilidad de emocionarse como antes con el de siempre.

Así que, o el dato nos lo tomamos a "pitorreo" (nunca mejor dicho) o que la "Prioridad Nazional" decida instalar por aquí unas miles de parejas jóvenes que mediante una paguita se pongan a vivir por estas tierras con la única finalidad de subir la media de orgasmos.

Y vamos ahora a abordar el espinoso asunto de que Zamora es una de las 3 provincias con el mayor número de adulterios de España (un 30%).

Dicho dato, de entrada, parece incongruente con el anterior pues parece que "adulterio" es sinónimo de "estar de un caliente que te quemas".

Pero no. Fíjense que es plausible lo de la falta de orgasmos en la pareja con lo de la inflación de cuernos. ¿Por qué? Porque tal vez se sale, inconscientemente, a buscar fuera lo que no se encuentra en casa. O sea, que somos normales ¡¡¡qué alivio!!!

Pero ojo. Dice también al encuesta que la fantasía favorita de todas y todos es hacer un trio, y con tanta despoblación ¿dónde encontrar a otros 2? n