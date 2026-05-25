Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026 / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En política no existe la autocrítica. Y es una pena porque se trata de una herramienta fundamental para el crecimiento personal y la inteligencia emocional, aunque, obviamente, su impacto depende de como la gestionemos. Por si eso de la gestión se pone cuesta arriba, los políticos de todos los signos la han hecho desaparecer durante estas ultimas legislaturas. La mejor y más reciente prueba podemos encontrarla en el feo asunto de la imputación de Zapatero que, por otro lado, no entiendo cómo ha causado tanta sorpresa. Se veía venir. Era cuestión de tiempo y de dar con la tecla que hiciera saltar todo por los aires.

Nadie en el PSOE ha realizado la más que necesaria labor de introspección. Y van ya unos cuantos nombres: Cerdán, Abalos, ahora presuntamente Zapatero y los que están por salir. No se les ha visto una reacción lógica. Ni con los primeros en ser pillados, ni con este último que supone un duro palo para todos, incluido el presidente del Gobierno, por mucho que saque pecho. Lo increíble es que, en lugar de referirse al problema del partido socialista, en los términos que sean necesarios, todos y cada uno, como impelidos por un resorte, sacan a pasear el índice acusador, señalando siempre hacia su lado favorito: el PP.

A todos los que ya han hablado se sumaba también el secretario general del PSOE de Castilla y León. En lugar de hacer una reflexión en profundidad, ha espetado: "A Mañueco siempre le sale algo para esconderse". No soy la guardiana del señor Mañueco, pero es que no sé qué tiene que ver con el lío de Zapatero. Tocaba hablar del PSOE y ZP, pero como el señor Mañueco no ha formado todavía Gobierno, las cosas de palacio van despacio, había que aprovechar la coyuntura y centrarse en el presidente en funciones y en el Partido Popular.

Les gusta irse de rositas y se emplean a fondo desviando las respuestas a su terreno. ¿Cuándo se responsabilizarán de sus errores y meteduras de pata? ¿Cuándo dejarán aparcado el consabido "y tú más"? No maduran o quizá la maduración es excesiva y les altera la psique. Los españoles estamos llenos de "porqués" que no aciertan o no quieren responder. Un poquito, tampoco se les pide tanto, de autocrítica sería buena para la salud política y democrática de España y de sus propios partidos.