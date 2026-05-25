Opinión | CARTAS
Enhorabuena, Paula y María
Porque mantener vivo el folklore es mantener encendida el alma de una tierra
Hay orgullos que nacen en silencio, como raíces profundas que abrazan la tierra, y que las palabras apenas logran rozar.
Uno de los más bellos es contemplar cómo se llevan con cariño y dignidad las raíces del propio pueblo.
Hoy felicito de corazón a mis sobrinas, Paula y María, por el reconocimiento obtenido en el Certamen de Fini, "el Barrito" de Fuentesaúco, en agradecimiento a su hermoso trabajo por el folklore saucano.
Porque mantener vivo el folklore es mantener encendida el alma de una tierra: su memoria, sus tradiciones y su identidad más auténtica. Y vosotras lo hacéis con pasión, entrega total y un amor que se siente de verdad.
Como tío, el orgullo que siento no podría ser mayor. No solo por el premio, sino por las mujeres llenas de luz y de raíces que sois.
Enhorabuena, Paula y María.
Seguid bailando, transmitiendo y sintiendo en lo más hondo de vuestro ser lo que significa llevar con orgullo vuestras raíces.
¡¡Que ese fuego nunca se apague en vuestros corazones!!
Pruden R. Sastre (Fuentesaúco)
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