Hay orgullos que nacen en silencio, como raíces profundas que abrazan la tierra, y que las palabras apenas logran rozar.

Uno de los más bellos es contemplar cómo se llevan con cariño y dignidad las raíces del propio pueblo.

Hoy felicito de corazón a mis sobrinas, Paula y María, por el reconocimiento obtenido en el Certamen de Fini, "el Barrito" de Fuentesaúco, en agradecimiento a su hermoso trabajo por el folklore saucano.

Porque mantener vivo el folklore es mantener encendida el alma de una tierra: su memoria, sus tradiciones y su identidad más auténtica. Y vosotras lo hacéis con pasión, entrega total y un amor que se siente de verdad.

Como tío, el orgullo que siento no podría ser mayor. No solo por el premio, sino por las mujeres llenas de luz y de raíces que sois.

Enhorabuena, Paula y María.

Seguid bailando, transmitiendo y sintiendo en lo más hondo de vuestro ser lo que significa llevar con orgullo vuestras raíces.

¡¡Que ese fuego nunca se apague en vuestros corazones!!

Pruden R. Sastre (Fuentesaúco)