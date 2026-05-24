La voz del Noroeste ya resuena en España

El Noroeste se hace oír. A las pocas horas de que los presidentes de Castilla y León, Asturias y Galicia reclamaran desde Oviedo más celeridad para el Corredor Atlántico, el Ministerio de Transportes difundía una nota para presumir de inversión récord en la macrorregión. La reacción, tan rápida como reveladora, certifica que la voz de las tres comunidades ya resuena en España.

El II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, el grupo editorial al que pertenece este periódico, se consolida como un espacio donde la gran esquina atlántica fija sus prioridades, les pone rostro y las convierte en relato común. La cita del Principado ha sido una muestra de fuerza y talento, de músculo empresarial y de ambición política que no se improvisa y crece edición tras edición. Queda asentado un valioso instrumento institucional de cooperación y diálogo, estable y único, entre Castilla y León, Asturias y Galicia.

Los debates ordenaron una conversación compartida. Infraestructuras, financiación e innovación coparon el interés porque ahí se juega la igualdad de los ciudadanos, la cohesión del territorio y la competitividad de las empresas. Desarrollar en tiempo y forma el Corredor Atlántico, inscrito en la lista de grandes ejes de comunicación transeuropeos, asoma como la condición indispensable para que hablen un mismo idioma los puertos, la industria y el mercado exterior, esas exportaciones sin cuya expansión la economía nacional perderá comba.

Las quejas de los presidentes Mañueco, Barbón y Rueda por los nulos avances del Corredor Atlántico, sin calendario ni concreciones, no pasaron inadvertidas. El mejor indicio: la acelerada respuesta que el Ministerio de Transportes se vio forzado a emitir para contrarrestar las críticas a los retrasos ferroviarios y los peajes.

Convertir la resonancia en influencia

El Noroeste comparece desde sus propias capacidades. Ya es la gran reserva española y europea de la energía que moverá el futuro, la renovable, con Asturias en posición de vanguardia en innovación ligada a la eólica terrestre y marina, las baterías y otros componentes de la cadena de valor del sector. Otra frontera decisiva la establece el capital humano. Sin talento no hay industria y sin servicios, vivienda y conectividad resulta impensable atraerlo. Además de empleos, hay que ofertar proyectos de vida.

Las sesiones identificaron fortalezas a potenciar como ventajas. La inteligencia artificial, la nueva minería o la biotecnología abren un mar de posibilidades. Las empresas sienten las raíces. Grandes grupos mantienen fidelidad hacia la región en la que nacieron aún disparando costes logísticos. Un compromiso que no debe darse por descontado.

Imposible crecer con la Administración echando el freno. No cabe despachar como desahogo el amargo y unánime lamento por la burocracia y la proliferación normativa. La jungla de trámites y leyes superpuestas obliga a gastar más en juristas que en investigadores.

El Foro deja huella al enfocar en una misma narrativa una suma de problemas diversos. Que las conclusiones no caigan en saco roto. El siguiente paso será convertir su resonancia en influencia, la influencia en decisiones y las decisiones en peldaños del avance. Todo lo bueno que ocurre en el Noroeste necesita contarse. Por eso la alianza de un grupo de comunicación como Prensa Ibérica con la sociedad civil que respalda a sus periódicos emerge como un proceso natural para marcar los hitos del despegue de castellanoleoneses, asturianos y gallegos. Hay que hacer Noroeste. Más todavía. Porque juntos somos más fuertes.