¿Pero no me reconoces?

Seguro que le ha sucedido algo muy parecido: se encuentra con un rostro que resulta conocido, se queda pensativo y trata de situarlo en su memoria. Desde la otra parte, sin embargo, no se andan con pamplinas y, como me ha sucedido el otro día, te sueltan a la cara: "¿Pero ya no me conoces? ¡Que no ha pasado tanto tiempo! Soy X, estudiante del Grado de…". Entonces se hizo la luz: el rostro recuperó su nombre y volvió a sentarse en aquella aula donde compartíamos una asignatura que despertaba tantas preguntas: "Sociología de la Religión". Recordamos, como de costumbre, viejos tiempos en el aula, mientras que en los pasillos del supermercado que empieza por M los clientes iban de un lado para otro, con los carritos de la compra. Estos encuentros forman parte de la vida cotidiana de cualquiera que conviva con otras personas. Pero no siempre reconocemos a quienes nos han cortado un filete en la carnicería, han vendido unas flores en la floristería, unas chuches en el kiosco de la esquina o una caña en ese bar donde la tortilla de patata está de maravilla.

Cuando nos despedimos, le dije que hoy hablaría de nuestro encuentro. Al escucharlo, casi le dio un patatús: nunca sospechó que con una simple conversación de cinco minutos a alguien le pudiera interesar lo que había sucedido en la zona de la bollería. Le insistí en que merece la pena compartir estas escenas cotidianas aparentemente insignificantes del día a día porque, desde mi punto de vista, el ritmo frenético y el individualismo de la vida nos llevan a tratar a las personas como meros “proveedores de servicios” (el carnicero, el camarero, el bibliotecario, el fisioterapeuta) en lugar de como iguales. Entonces pudimos recordar algunas ideas que salían en clase. Por ejemplo, cuando hablábamos de las creencias y las manifestaciones religiosas que históricamente han protegido los espacios de encuentro entre las personas. Del significado de verse, hablarse y compartir la vida. De interesarse por los demás, que es muy buena cosa. Porque también aquí, en Zamora, donde el trato cercano ha sido tradicionalmente una seña de identidad, este fenómeno de la prisa urbana empieza a calar.

No nos lo podemos permitir. Mañana volveremos a las prisas, a las pantallas y a las colas automatizadas, pero hoy es domingo y el periódico nos invita a pausar el cronómetro. Ojalá este artículo sirva para que la próxima vez que vayamos a por el pan o a por ese filete levantemos la vista y reparemos en los ojos de quien nos atiende. Reclamemos el derecho a la vecindad, a la charla breve y al saludo con nombre propio. Al fin y al cabo, la verdadera sociología no se escribe únicamente en los despachos universitarios, sino ahí abajo: en la carnicería, en el kiosco o entre los pasillos del supermercado. Aunque usted, estimado lector, lo hubiera imaginado, lo que acaba de leer no es una crítica abstracta a la vida moderna en, por ejemplo, las grandes metrópolis del mundo, como Nueva York, Tokio, Londres o Madrid; es una advertencia de lo que está pasando aquí, en las calles de la ciudad y en esos municipios periurbanos, que han ganado población y donde el ritmo de fuera está empezando a erosionar esa "seña de identidad" tan nuestra que es el trato cercano.

Por cierto, querido X, si hoy me lees desde la sección de bollería: gracias por pararme el otro día. Me diste la mejor lección de la semana. n