Marchando otra de desequilibrios

Casi todos los días nos desayunamos con noticias que, de una forma u otra, nos muestran una sociedad donde florecen, y reinan, los desequilibrios y las desigualdades. Y no se trata solamente del aspecto económico, sino que también alcanza al ámbito de la vida diaria en todas sus dimensiones. Desde hace unos meses, el problema de la vivienda se ha erigido en protagonista agudo, agónico. Los jóvenes no pueden emanciparse, porque, aunque trabajen, los sueldos no les dan para un piso, un pisito o un apartamento. Los padres tienen que echarles una mano con tenerlos en casa hasta que las ranas críen pelo y con ayudarles de cualquier otra manera para que vayan tirando. Y, ¡oh progreso del siglo XXI!, leo que los propietarios de casas han recuperado una vieja moda: alquilar por habitaciones, como hace unas décadas. Ignoro si, como entonces, con derecho a cocina y con cuarto de baño compartido. A la cola para hacer las necesidades y para darte una ducha (me imagino que con la dosis regulada no vaya a gastar de más el arrendatario). Vamos avanzando, no se sabe hacia dónde, pero vamos avanzando.

Como en las grandes ciudades los pisos son prohibitivos, las gentes se buscan el condumio habitacional en pueblos y urbanizaciones cada vez más alejados de sus lugares de curre. Por tanto, tienen que pasarse horas y horas metidas en sus coches, o en los transportes públicos, si los hubiere, para llegar cada día a sus empleos. Atascos, contaminación, madrugones para hacer unos pocos kilómetros, separación de la familia y demás. Hace unos días leí las protestas de ciudadanos y autoridades de una localidad de Toledo por los tapones que se producen a diario en la autovía que les une a Madrid. Al lado hay una autopista que utilizan muy pocos. La primera es gratis; la segunda, de pago. He ahí la explicación. Piden, claro, que sean gratuitas las dos. Es posible que desaparezcan las retenciones, pero seguirán yendo hacia Madrid cientos y cientos de vehículos. O sea, nadie habla de intentar corregir los desequilibrios actuales. Todos a Madrid.

Estas situaciones, gestadas y desarrolladas durante muchísimos años, no parecen preocupar a casi nadie. Nos preocupamos de sus efectos (la vivienda, los humos, los embotellamientos, el coste de la vida), pero no movemos un dedo para atajar sus causas o, aunque solo sea, ponerle algún parchecito. Ni eso. He leído también que no sé cuantos planes urbanísticos madrileños, ya en marcha, harán que la capital de España crezca en habitantes como si fuera una nueva Sevilla, es decir cerca de un millón. ¿Y donde los van a meter? Seguro que el precio de los pisos no baja por mucho que a nuestros próceres se les hinche la boca con promesas y cifras. Llegarán esos futuros habitantes ¿y? Lo que es también fijo es que promotores, constructores, agencias, etcétera, etc ganarán un dineral y el que venga detrás que arree.

Hace tiempo que los expertos pronosticaron que el XXI sería el siglo de las ciudades. No hay duda; vamos por ese camino, pero la pregunta es ¿qué ciudades?, ¿cómo se va a vivir en ellas? Mientras tanto, otras zonas (verbigracia ésta misma) sufren el proceso contrario: desertización, despoblación, casas cerradas y abandonadas, ni autovías ni autopistas, servicios públicos mejorables. ¿Caben mayores desequilibrios, desigualdades más lacerantes?, ¿es esa la sociedad a la que aspiramos? En unos lugares dicen que ya no se puede vivir por la carestía y las incomodidades, pero el personal continúa emigrando hacia allí. En otros sitios, todo es paz, tranquilidad, aire puro, dicen, pero no se queda nadie o se quedan muy pocos. No cerramos del todo la tienda porque llegan emigrantes a hacer lo que los españoles no quieren. Y encima hay quien desea expulsarlos o hacerles la vida imposible. ¡Si Cristo y su amor al prójimo levantaran la cabeza!

Y lo más grave es que los desequilibrios y las desigualdades amenazan con eternizarse. Pues, nada, a brindar por ellos.