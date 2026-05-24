Hombres de fuego

¡Feliz Pentecostés!¡Feliz Pascua! Que también es válido decirlo hoy, porque la Pascua es el paso de Jesús, no solo la fiesta de la Resurrección o de su nacimiento. Pentecostés es una fiesta (solemnidad) de las grandes que tiene dos significados rápidos. Por un lado, hoy concluye el tiempo Pascual y con él, el periodo central del calendario litúrgico.

Hace casi 100 días empezábamos una Cuaresma para hacer examen de conciencia y prepararnos así para recordar y celebrar el misterio central de la fe de los cristianos. La Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Y hoy, 50 días después, concluye el festejo de la celebración de la Pascua de Resurrección, con la venida del Espíritu Santo.

La liturgia, además, invita hoy a simbolizar el hecho con el apagado del cirio pascual que nos lleva acompañando desde la Vigilia Pascual. Y este primer significado está unido con el segundo, podemos decir que es el día en el que nace la Iglesia tal como la conocemos. Jesús envía a los discípulos a enseñar su mensaje tal y como lo relata san Juan en el evangelio de hoy: "Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo". Y a partir de ahí el miedo desaparece, los discípulos dejan de encerrarse y comienza la historia que todavía hoy somos capaces de creer, profesar y llevar a nuestra vida.

Y ahí está el kit de por donde debemos de reflexionar al calor de la palabra de hoy. ¿Qué somos o qué hacemos en nuestra vida cristiana? Porque digamos que Pentecostés nos llama a hacer. Pentecostés ha de sacar del letargo a nuestro corazón para convertirlo en corazón que arde cuando se refleja el rostro de Jesús en nosotros, en la vida y, sobre todo, en nuestras obras.

Aire fresco que impulsa a movernos, el soplo del Espíritu que nos incita y motiva a ser personas activas en nuestra acción misionera para evitar caer en el rescoldo de una hoguera de verano que está llamada a apagarse, a quedarse inmóvil y ser ceniza.

¿Cómo ser hoy hombre de fuego como aquellos primeros cristianos? Primero entendiendo la importancia de esta fiesta e interpretándola como tal. Recurrir al Espíritu, a sentarnos, mirarnos, dejarnos mirar, escuchar, ser capaz de ver limitaciones y dones que tenemos, evitar a partir de ahí caer en la rutina de poner una velocidad de crucero en nuestra vida.

Pentecostés, la venida del Espíritu Santo es esa señal tan invisible y tan poderosa, esa acción con la que Dios nos activa el corazón para saber dar y permitir que demos la mejor versión como cristianos. Permitamos que el Espíritu siga actualizando nuestra vida cristiana, ser auténticos y valientes para conectar con nuestro mundo para ir por él anunciando el evangelio.