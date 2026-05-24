Opinión | Religión
Hombres de fuego
"Permitamos que el Espíritu siga actualizando nuestra vida cristiana, ser auténticos y valientes para conectar con nuestro mundo para ir por él anunciando el evangelio"
¡Feliz Pentecostés!¡Feliz Pascua! Que también es válido decirlo hoy, porque la Pascua es el paso de Jesús, no solo la fiesta de la Resurrección o de su nacimiento. Pentecostés es una fiesta (solemnidad) de las grandes que tiene dos significados rápidos. Por un lado, hoy concluye el tiempo Pascual y con él, el periodo central del calendario litúrgico.
Hace casi 100 días empezábamos una Cuaresma para hacer examen de conciencia y prepararnos así para recordar y celebrar el misterio central de la fe de los cristianos. La Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Y hoy, 50 días después, concluye el festejo de la celebración de la Pascua de Resurrección, con la venida del Espíritu Santo.
La liturgia, además, invita hoy a simbolizar el hecho con el apagado del cirio pascual que nos lleva acompañando desde la Vigilia Pascual. Y este primer significado está unido con el segundo, podemos decir que es el día en el que nace la Iglesia tal como la conocemos. Jesús envía a los discípulos a enseñar su mensaje tal y como lo relata san Juan en el evangelio de hoy: "Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo". Y a partir de ahí el miedo desaparece, los discípulos dejan de encerrarse y comienza la historia que todavía hoy somos capaces de creer, profesar y llevar a nuestra vida.
Y ahí está el kit de por donde debemos de reflexionar al calor de la palabra de hoy. ¿Qué somos o qué hacemos en nuestra vida cristiana? Porque digamos que Pentecostés nos llama a hacer. Pentecostés ha de sacar del letargo a nuestro corazón para convertirlo en corazón que arde cuando se refleja el rostro de Jesús en nosotros, en la vida y, sobre todo, en nuestras obras.
Aire fresco que impulsa a movernos, el soplo del Espíritu que nos incita y motiva a ser personas activas en nuestra acción misionera para evitar caer en el rescoldo de una hoguera de verano que está llamada a apagarse, a quedarse inmóvil y ser ceniza.
¿Cómo ser hoy hombre de fuego como aquellos primeros cristianos? Primero entendiendo la importancia de esta fiesta e interpretándola como tal. Recurrir al Espíritu, a sentarnos, mirarnos, dejarnos mirar, escuchar, ser capaz de ver limitaciones y dones que tenemos, evitar a partir de ahí caer en la rutina de poner una velocidad de crucero en nuestra vida.
Pentecostés, la venida del Espíritu Santo es esa señal tan invisible y tan poderosa, esa acción con la que Dios nos activa el corazón para saber dar y permitir que demos la mejor versión como cristianos. Permitamos que el Espíritu siga actualizando nuestra vida cristiana, ser auténticos y valientes para conectar con nuestro mundo para ir por él anunciando el evangelio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
- Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario
- La Casa Guerra reabre tras 15 años cerrada para acoger un concierto dentro del proyecto zamorano 'Y se hizo la luz
- Un nuevo comienzo para el único bar de Villavendimio
- Una docena de empresarios zamoranos aspiran a liderar la Cámara de Comercio para promover un 'cambio real
- Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
- Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
- Este municipio de Zamora busca gestor para las piscinas de verano por un módico precio: 1 euro