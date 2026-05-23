El tren en Zamora: de ejemplo de modernidad a símbolo de abandono

Zamora vuelve a salir a la calle este domingo 24. Y conviene decirlo claro desde el principio: si hay una concentración, no es por política. Es por hartazgo.

Porque lo que está ocurriendo con el tren en esta provincia no es una simple reorganización. Es un deterioro sostenido, medible y, sobre todo, injustificable.

Los datos están ahí. Y son demoledores.

El llamado "tren madrugador", ese que debía permitir trabajar en Madrid, es el mejor ejemplo del engaño. Primero salía de Zamora en torno a las 6:45 y llegaba a las 8:05. Era útil. Servía. Permitía conciliar y además enlazaba territorios al para en Medina del Campo y Segovia...

Después llegó el primer recorte: salida a las 7:05 y llegada a las 8:33. Más tarde, peor...

En el 2021 otro recorte: la llegada prevista a Madrid se realizaría rozando las 9:00. Aunque en la realizad y tal y como denunciábamos los usuarios los retrasos empezaban a ser sistemáticos.

Y tras la restructuración de este 20 mayo ha llegado el golpe definitivo, se asumen los retrasos, se recortan paradas y se ponen frecuencias sin sentido (ya que de nada vale tener trenes de ida si no tienes frecuencias útiles de vuelta).

Eso ya no es un tren madrugador. Es otra cosa. Y desde luego no sirve para trabajar.

Pero hay más. Porque la degradación no es solo de horarios. Es también de derechos.

En 2015, cuando llegó la alta velocidad, el mensaje era claro: excelencia. Si el tren se retrasaba más de cinco minutos, el billete se devolvía íntegro.

Cinco minutos! Hoy, el listón está en noventa!.

Noventa minutos de retraso en un trayecto de poco más de una hora...

No es una anécdota. Es un cambio de modelo. Un cambio que normaliza lo que antes era inaceptable. Y que, además, coincide con un contexto en el que los propios usuarios denuncian retrasos constantes, limitaciones de velocidad y problemas estructurales en la infraestructura .

Es decir: peor servicio... y menor protección.

La pregunta es inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La respuesta también es incómoda. Porque esto no ha sido una caída puntual, sino una suma de decisiones: recortes encubiertos, reorganizaciones sin diálogo, prioridades desplazadas hacia otros territorios. Incluso las asociaciones de usuarios han llegado a acusar a Renfe de "maquillar un empeoramiento real" del servicio.

Mientras tanto, en Zamora ocurre algo muy simple: cada cambio hace el tren menos útil.

Menos útil para trabajar.

Menos útil para estudiar.

Menos útil para vivir.

Y cuando el transporte deja de ser útil, deja de cumplir su función más básica: fijar población. En una provincia que ya lucha contra la despoblación, esto no es un detalle técnico. Es una cuestión de supervivencia.

Por eso la concentración del domingo no es solo una protesta ferroviaria.

Es una enmienda a una forma de gestionar el territorio.

Porque no se puede hablar de cohesión mientras se eliminan paradas.

No se puede hablar de igualdad mientras se degradan servicios.

Y no se puede pedir paciencia a quien lleva años perdiendo trenes... y oportunidades.

Zamora no está pidiendo nada extraordinario.

Está pidiendo volver a tener los servicios del 2018.

Y eso, visto lo visto, parece lo verdaderamente revolucionario.