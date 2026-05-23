¿Qué ha hecho el feminismo por nosotras?

Escucho la radio mientras desayuno y las elecciones andaluzas lo copan todo: bla bla bla prioridad nacional, bla bla bla el moderado Juanma Bonilla y más bla bla bla un nuevo hostiazo del Partido ese que ni es Socialista ni es Obrero ni es Español, porque es Liberal, Burgués y Plurinacional.

Las elecciones bla bla bla lo copaban todo… hasta que dejaron de hacerlo.

Sigue el bla bla bla mientras me acabo el café junto con el pan con aceite blanco nevadillo de Montoro en Córdoba y escucho sin escuchar el titular de la mañana: la madre de todos los titulares. Resulta que la culpa de que existan Trump, Putin y Netanyahu es de la masculinidad tóxica.

Es decir, que la culpa de que el sociópata de Netanyahu, ayudado por el primo de Zumosol yanqui, esté dando rienda suelta al expansionismo supremacista judío sobre Jerusalén y la Palestina ocupada, sin que nadie mueva un dedo por evitarlo, es del cis-heteropatriarcado.

Cómo no entender pues el retroceso de la izquierda en Andalucía, en España, en Europa y en el mundo con un titular así. El poder de la izquierda reside en el mensaje, y el mensaje sigue siendo el mismo desde que las monedas sustituyeron al trueque: la lucha de clases como motor de la historia.

Lo que explica que el genocidio en Gaza sea fruto del árbol del colonialismo capitalista. Porque es la supra estructura económica la que impera sobre la infra estructura religiosa, social o cultural. Nunca al revés. No se trata del sometimiento de la mujer al varón, sino del sometimiento de ambos al dinero y al poder.

Por eso a la secretaria de toda la vida de ZP, a la Gertru, le policía le registra la casa, le quita el móvil y el ordenador para investigar la información que contienen y a él no. No porque ella sea mujer y el hombre. Sino porque ella no es una poderosa lobista enriquecida a base de mordidas y él, pre-sun-ta-men-te, sí.

Cuando se abandona el mensaje, no se es nada. Y cuando no se es nada hay que abrazar nuevos ideales, como el viva Andalucía libre por los pueblos (no por España, como dice el himno de los andaluces) y por la humanidad o ese feminismo de hablar en genérico con la A, con los que captar votos para seguir mamando de las generosas ubres de la democracia liberal.

Un feminismo de lenguaje en femenino que llena con bancos morados los pueblos. Lo cual está muy bien, porque paisanines y paisaninas pueden así descansar de sus achaques durante el paseo diario y el socializar con otros vecinos y otras vecinas. Las únicas actividades que se pueden realizar en un pueblo pequeño. Aparte de esperar al panadero cada mañana y el domingo a que toquen a misa.

Un feminismo preñado de cursos, grados y posgrados, exposiciones, libros, documentales, ciclos de cine y jornadas feministas. Un feminismo de manifestación el 8M, día internacional de la mujer trabajadora, y del 25N, día internacional contra la violencia sexual contra las mujeres. Un feminismo de demasiadas concentraciones silenciosas en protesta por el asesinato de otra mujer.

Un feminismo que fracasa en su objetivo de atajar la violencia contra las mujeres porque no va a la raíz del problema. El problema no es la desigualdad biológica entre hombres y mujeres, cuerpos diferentes con un funcionamiento cerebral distinto. Los hombres esquilan la oveja y las mujeres lavan, cardan e hilan la lana. Tampoco es la perniciosa influencia de la religión antes o las redes sociales ahora. El problema es un sistema económico opresor.

Era necesario que las mujeres trabajaran fuera de casa, entraran en las fábricas, pagaran impuestos y tuvieran una cuenta en el banco. Para que el Capital pudiera explotarlas como a los hombres

Un sistema económico al que no le interesan las personas, si no es para exprimirlas, sacarles todo su jugo y hacer caja con ellas. Al liberalismo económico sólo le interesa la mujer como mera productora/consumidora. Para eso el Capital creó el feminismo. Las mujeres son más de la mitad de la población mundial, un nicho de mercado de incalculable valor.

Era necesario que las mujeres trabajaran fuera de casa, entraran en las fábricas, pagaran impuestos y tuvieran una cuenta en el banco. Para que el Capital pudiera explotarlas como a los hombres. Y venderles mercaderías, bagatelas y enseres que no necesitaban. Porque las mujeres no necesitaban nada.

Como no tenían en su haber la fuerza física, se habían centrado en adquirir conocimientos. Una sabiduría ancestral que les permitió descubrir la agricultura y que las condenó a la hoguera por saber demasiado. Un conocimiento ancestral que se iba transmitiendo de abuelas a madres y de madres a hijas.

Hay una enseñanza que manejan los misioneros y las ONGs que dice "enseña a un niño y enseñarás al adulto en que se convertirá en el futuro, enseña a una niña y enseñarás a toda la tribu". La sabiduría de las mujeres era la sabiduría que engrandecía la vida de la sociedad, por eso se hacía necesario igualarlas con los hombres. Y no al revés, a los hombres con las mujeres. Porque quien sólo ostenta la fuerza física y no sabe de nada, necesita comprarlo todo.

Guardo como una reliquia el carné y los libros de la Sección Femenina franquista de una de mis tías. Auténticos manuales revolucionarios y subversivos: Puro anticapitalismo Se adoctrinaba a las mujeres en la moral religiosa, sí. Pero también se las enseñaba desde gimnasia de mantenimiento, para no tener que pagar la matrícula del gimnasio, a salud de la mujer y los hijos, para no tener que contratar un seguro médico privado.

Pasando por libros para cultivar los alimentos, cocinarlos y entarrarlos en conserva y evitar ir al Mercadona. Libros de corte y confección, para fabricar la ropa de la familia y la ropa de la casa. Libros para bordar y tejer lana. Libros de manualidades y artesanía para fabricar muebles pequeños, objetos de menaje y de decoración.

De ahí la pregunta del título. Aparte de que podemos salir a la calle sin sujetador y con las axilas sin afeitar. Aparte de que podemos zumbarnos a cualquier hombre sin tener que pasar por el altar. Aparte de que podemos fumar, beber y decir palabrotas. Aparte de tener que comprarlo todo, porque somos unas inútiles incapaces de fabricar nada ¿qué ha hecho el falso feminismo capitalista por nosotras? n