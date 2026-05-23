El canchondeo de Renfe

Renfe nos toma constantemente el pelo a los zamoranos y, además, se cachondea de nosotros. Nos putea de una forma insoportable que no tenemos porque aguantar. Hay mil maneras de dar visibilidad al puteo constante de que nos hace objeto. Lo que no podemos ni debemos hacer es cruzarnos de brazos. Hay que salir a la calle. Hay que ponerle las peras al cuarto a Renfe, hay que gritar nuestro descontento, en prosa o en verso, con música o sin ella, me da igual, pero tenemos que estar todos a una. Y si tenemos que gritarle aquello de "no pasaran" y llevarlo a cabo, hagámoslo sin miedo.

No estoy llamando a una revuelta, estoy llamando a una manifestación, estoy llamando a la común unión de todas las administraciones. Si es verdad que la unión hace la fuerza, estamos en la obligación de hacer lo que sea menester para que el feo asunto del puteo de la compañía ferroviaria no pase desapercibido. Y si hay que ir a Bruselas, se va. Basta ya de buenas intenciones y de buenas palabras. Hay que pasar a los hechos porque la realidad nos dice que este asunto va a peor.

Cada vez que a Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, se le pone en sus ferroviarios cataplines, nos sorprende con una supresión o un cambio que vuelve locos a los usuarios. No me extraña que un joven estudiante catalán haya reclamado a Renfe la cantidad de 9.200 euros por daños morales y psicológicos producidos por los constantes retrasos y supresiones de tren sin aviso que le han ocasionado serios problemas de salud y un cambio forzoso de domicilio. Lo mismo el señor Fernández Heredia y los que están por encima de él quieren obligarnos a los zamoranos a cambiar de domicilio, es decir, abandonar Zamora, vaya usted a saber con qué espurios fines.

A la vista de como está el panorama en España, a servidora ya no le extraña nada. Es indigno de una gran empresa como Renfe el recorte de frecuencias que sufrimos y más concretamente el servicio que más usuarios tiene cada día. Que hagan lo del estudiante catalán, a ver si un juez se lo toma en serio y obliga a la compañía a indemnizar a los afectados.