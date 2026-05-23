Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Ultra SanabriaBalonmano Zamora: Félix Mojón deja el clubAlerta por riesgo de incendios forestales en Castilla y LeónUGT carga contra las políticas antiincendios de la JuntaNuevos MIR en Zamora
instagramlinkedin

Opinión | ZAMOREANDO

Carmen Ferreras

Carmen Ferreras

El canchondeo de Renfe

"Hay que salir a la calle. Hay que ponerle las peras al cuarto a Renfe, hay que gritar nuestro descontento, en prosa o en verso, con música o sin ella, me da igual, pero tenemos que estar todos a una"

Zamora. Plaza de la Constitución concentración de usuarios del AVE por la supresión de una frecuencia del tren Madrid-Galicia que ya no parará en Zamora

Zamora. Plaza de la Constitución concentración de usuarios del AVE por la supresión de una frecuencia del tren Madrid-Galicia que ya no parará en Zamora / Alba Prieto / LZA

Renfe nos toma constantemente el pelo a los zamoranos y, además, se cachondea de nosotros. Nos putea de una forma insoportable que no tenemos porque aguantar. Hay mil maneras de dar visibilidad al puteo constante de que nos hace objeto. Lo que no podemos ni debemos hacer es cruzarnos de brazos. Hay que salir a la calle. Hay que ponerle las peras al cuarto a Renfe, hay que gritar nuestro descontento, en prosa o en verso, con música o sin ella, me da igual, pero tenemos que estar todos a una. Y si tenemos que gritarle aquello de "no pasaran" y llevarlo a cabo, hagámoslo sin miedo.

No estoy llamando a una revuelta, estoy llamando a una manifestación, estoy llamando a la común unión de todas las administraciones. Si es verdad que la unión hace la fuerza, estamos en la obligación de hacer lo que sea menester para que el feo asunto del puteo de la compañía ferroviaria no pase desapercibido. Y si hay que ir a Bruselas, se va. Basta ya de buenas intenciones y de buenas palabras. Hay que pasar a los hechos porque la realidad nos dice que este asunto va a peor.

Cada vez que a Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, se le pone en sus ferroviarios cataplines, nos sorprende con una supresión o un cambio que vuelve locos a los usuarios. No me extraña que un joven estudiante catalán haya reclamado a Renfe la cantidad de 9.200 euros por daños morales y psicológicos producidos por los constantes retrasos y supresiones de tren sin aviso que le han ocasionado serios problemas de salud y un cambio forzoso de domicilio. Lo mismo el señor Fernández Heredia y los que están por encima de él quieren obligarnos a los zamoranos a cambiar de domicilio, es decir, abandonar Zamora, vaya usted a saber con qué espurios fines.

A la vista de como está el panorama en España, a servidora ya no le extraña nada. Es indigno de una gran empresa como Renfe el recorte de frecuencias que sufrimos y más concretamente el servicio que más usuarios tiene cada día. Que hagan lo del estudiante catalán, a ver si un juez se lo toma en serio y obliga a la compañía a indemnizar a los afectados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
  2. Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
  3. Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción
  5. Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
  6. La jueza reactiva la causa contra la exalcaldesa de Burganes de Valverde e imputa a su cuñado
  7. La Casa Guerra reabre tras 15 años cerrada para acoger un concierto dentro del proyecto zamorano 'Y se hizo la luz
  8. ¿Qué riesgos puede tener que 1.400 militares lleguen a Zamora con el nuevo cuartel de Monte la Reina?

El pendón de Cabañas de Tera vuelve a ondear este sábado en romería

El pendón de Cabañas de Tera vuelve a ondear este sábado en romería

Asensio afirma que "La Rúa tiene que quedar bien para muchos años"

Asensio afirma que "La Rúa tiene que quedar bien para muchos años"

¿Qué ha hecho el feminismo por nosotras?

¿Qué ha hecho el feminismo por nosotras?

Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora

Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora

Zamora amortigua la caída del turismo en Castilla y León

Zamora amortigua la caída del turismo en Castilla y León

El canchondeo de Renfe

El canchondeo de Renfe

Zapatero y la entropía del poder

Zapatero y la entropía del poder

La Feria del Libro de Zamora 2026 ya tiene programa completo: todos los autores, firmas y horarios

La Feria del Libro de Zamora 2026 ya tiene programa completo: todos los autores, firmas y horarios
Tracking Pixel Contents