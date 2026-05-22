"Las televisiones patrias tienen que reconvertirse. Unas más que otras. Tienen que dejar de ser el abrevadero de los políticos que no consiguen su minuto de gloria en sus intervenciones oficiales y lo buscan chupando cámara en los programas de televisión que no pueden vivir sin ellos y ellas. Debo confesar que la tele ha hecho mucho bien a algunas políticas que han dejado su aspecto descuidado para arreglarse la melena, amén de otros arreglos, adelgazar y vestir un poco mejor que cuando ostentaban cargo. Ellas y ellos, son cansinos. Ya se sabe qué van a decir en cada momento.

Da pena ver cómo algunos tratan de defender con palabras gruesas hacia el adversario a los metepatas y perdedores que se alinean en sus filas. El ‘y tú más’ es una constante ante cualquier pregunta que se plantee. Y no hay un puñetero presentador que no pare los pies al político de turno y le recuerde la pregunta que en realidad le ha formulado y que no se coresponde con la respuesta que es siempre un ataque al adversario.