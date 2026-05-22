Revuelo a la carrera

Se podía ver venir, porque estaba claro que la investigación al presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria por supuestos delitos de fraude para obtener subvenciones no iba a caer en saco roto e iba a llamar a las puertas de ciertas instituciones, aunque solo fuera para pedir documentación oficial; pero aun así cuando la bomba estalla empieza el revuelo.

De las declaraciones que ayer dieron los diferentes cargos políticos a los que el Juzgado ha citado como investigados, me resulta llamativa la de Jesús María Prada. Que quede claro que no digo con esto que Prada sea culpable, ante todo la presunción de inocencia; pero hay un momento en el que señala que "no se puede criminalizar el levantamiento del reparo", y es verdad, porque es totalmente legal seguir adelante con un procedimiento administrativo pese a que cuente con una advertencia del interventor o del secretario de la institución; pero también es cierto que cuando no se siguen las recomendaciones de los funcionarios, adquieres ciertas responsabilidades. Al final, esto se puede resumir en: "yo te aviso, y tú haz lo que quieras, pero avisado estás por lo que pueda pasar". Como decía el propio Prada, nadie es el CSI ni puedes controlar lo que hace cualquier persona en su casa, pero no sé si estas declaraciones son la mejor manera de afrontar una (posible) citación judicial.

Francisco Requejo también simplificó mucho su implicación diciendo que durante su mandato únicamente se procedía al pago de facturas vinculadas al proyecto. Entonces, ¿no se controlaba nada? De nuevo, insisto, no digo que sea culpable, solo planteo las dudas que me generan estas declaraciones.

Y respecto al actual presidente de la Diputación, Javier Faúndez, nada que decir. Su intervención fue clara, directa, con datos y fechas.

El supuesto fraude del presidente de la Ultra Sanabria, como muchos otros, demuestra que la picaresca sigue siendo uno de los deportes nacionales de este país. Ahora está en manos de la Justicia determinar responsables y responsabilidades.