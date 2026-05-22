Caliente y rojo pentecostés zamorano en pie

Recuerdo cuando era pequeña una ilustración de la enciclopedia Álvarez del genial maestro de Ceadea, en la que los apóstoles recibían beatíficamente unas lenguas de fuego desde el cielo hasta sus cabezas. Sorprendidos porque el fuego era el castigo del infierno, nos explicaban que en este caso no era así: era el Espíritu Santo el que las enviaba para animar el espíritu humano decaído de los discípulos de Cristo, tras su muerte primero y ascensión a los cielos después, que los había dejado solos y despistados. Y nos decían que, con el ánimo recibido por las lenguas de fuego, empezaron a entenderse entre ellos con la misma lengua, a hacerse entender en todas las lenguas que la caída de la Torre de Babel no había podido unir, y a animarse para ir por el mundo entero con el don de lenguas predicando lo que el buen Jesús les había dicho a ellos. (Todo esto desde el recuerdo de una niña, y con perdón de la autoridad eclesiástica si no es muy exacto).

Pentecostés llamaban a esa venida del Espíritu Santo, y hoy sigue siendo una fiesta que se celebra estos días en los que el termómetro ha subido de manera excepcional para estas fechas. Por lo que no he podido menos que pensar que va a ser por la caída de las lenguas de fuego hasta nuestras mentes apagadas por el letargo invernal y las lluvias de primavera.

Años más tarde, recuerdo que los sindicatos de clase cuando animaban a luchar por los derechos de los trabajadores amenazaban con un "otoño caliente" -en homenaje a las luchas de obreros y estudiantes de otoño del 69 en Italia- que casi siempre coincidía en esa estación del año, tras el descanso por los calores naturales y las vacaciones del verano.

Pero el otoño caliente se ha trasladado en Zamora al mes de mayo como el del 68, y este año lo que tenemos es un pentecostés caliente, de temperatura y de lucha ciudadana, en el que los zamoranos y zamoranas se han animado a decir alto y claro -como si hubieran recibido el don de lenguas- lo que creen que es necesario para esta provincia.

Por eso, de la misma manera que los discípulos del buen Jesús se animaron a ir de pueblo en pueblo predicando sus enseñanzas, los pueblos de la provincia se pusieron en pie para andar por las calles de Zamora denunciando que los campos donde se producen los alimentos se están convirtiendo en productores de energía y biogás que los okupan y los contaminan.

-Nos echan de nuestro pueblo" -decían amargamente desde la Plataforma Zamora en Pie.

En pie porque la Diputación no había puesto los autobuses solicitados por esa plataforma para facilitar el poder desplazarse un domingo a Zamora, pese a que habían apoyado -por error- una moción light contra el biogás. Y cuando para ir a las manifestaciones del Ave sí que se gasta sus, o sea, nuestros buenos dineros.

-Va a ser porque las plantas de biogás las autoriza el gobierno de la Junta, del PP y VOX.

-¿Y no será porque las paradas del Ave las suprime el gobierno del Estado, del PSOE, comunistas e indepes?

-Serán las dos. Y la necesidad de tener un transporte por autobús también útil para todos los pueblos de Zamora. Aunque haya que pedírselo a la Junta.

- A la demanda, lo llaman ¿Pero no te has enterado de que la Junta ya ha puesto la gratuidad en todos los transportes regionales del BusCyL?

-Pero no pasan por todos los pueblos ¿Y no os habéis enterado de que la Junta no permite usar el transporte escolar a los estudiantes de Formación Profesional que tienen que desplazarse?

- ¿Y que tampoco acaban de poner en marcha el bibliobús que llevaba libros a los pueblos y animaba a la lectura a los estudiantes de las escuelas rurales?

-¿Y el bibliobús depende del "pp-voxismo" de la Junta o del "faundismo-caciquismo" de la Diputación?

-¡Bingo! De los dos.

-¿No será de Pedro Sánchez?

El caso es que, con o sin autobús de la Diputación, Zamora va seguir andando también contra la supresión de paradas del Ave y por un transporte de alta velocidad útil para la provincia y no sólo para las largas distancias. El miércoles pasado en Sanabria y el próximo domingo en Zamora, volveremos a pedir una velocidad alta y útil.

-¿Un día antes de Pentecostés?

-Y con ayuda de la Virgen de la Hiniesta y su hermana zamorana.

- Hablando de la Hiniesta, ¡qué lástima que la alta velocidad acabara con la estación de ferrocarril de ese pueblo! Porque no hay que olvidarse. Ni tampoco del desmantelamiento de las vías de la Ruta de la Plata.

El 23 con pendones por las calles y el 24 con pancartas por el tren, vamos a tener unas vísperas de pentecostés más calientes que el otoño. Porque también en vísperas se han movilizado los del campo porque les suben los insumos y amenazan los consumos...

Y los del no a la guerra y Palestina libre que, aunque pocos, son casi los mismos que los discípulos de Cristo que recibieron las lenguas de fuego en su día y se extendieron por todo el mundo.

Por eso se ha puesto el pentecostés zamorano, caliente -en cuanto se ha iluminado nuestro entendimiento- y en pie.

-¿Pero lo de rojo es porque ese color simboliza el fuego y el ánimo, y por eso se utiliza por la iglesia católica en estas fechas?

Pues (con perdón de la autoridad eclesiástica y del marxismo leninismo) yo entiendo que muchas de las enseñanzas que me enseñaron de niña relacionadas con la religión cristiana se han recogido entre el rojerío: lo de multiplicar panes y peces es solidaridad; lo de bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los limpios de corazón son los parias de la tierra; los del hambre y sed de justicia, la famélica legión; los pacificadores son los del no a la guerra; los jinetes del apocalipsis son los imperialistas de las malas noticias, muerte, hambre, guerra...

-¿Guerras que ahora se hacen con drones?

Pues con perdón de nuevo, resulta que a mí el Espíritu Santo también me recuerda a un dron (la iglesia siempre profética). Porque vuela, lanza lenguas de fuego. Podría ser o simbolizar al dron de los buenos: el que los anima a seguir adelante, en pie y predicando.

Aunque sea predicando en el desierto demográfico de Zamora.

O predicando en el desierto de la Diputación, como hago yo ahora cuando digo: Ave y bibliobús..