Zamora y las tesis de Ayuso

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de ser "profundamente inhumano" por "borrar a la mitad de las víctimas" de la Guerra Civil

En 1955 comenzó a emitirse un programa radiofónico de gran éxito titulado "Matilde, Perico y Periquín". La esencia de esa radionovela era que todo lo que Periquín oía hablar a sus padres en privado luego lo soltaba en público ¡dejándoles en evidencia!.

Por ejemplo, si se encontraban al jefe de Perico, entonces Periquín podría decir de sopetón: "¿Este es el señor que decís que si no llega a heredar sería un don nadie?".

Pues bien, la señora Ayuso parece el "periquín" de la derecha, es decir "suelta" todo lo que oye en casa (o en sede) de manera tal que el "programa oculto del ppvoxismo" no es otro que lo que ella dice.

Por eso es bueno usar sus tesis para saber por dónde van los tiros (o peor, por dónde vienen) y cómo afectaría eso a Zamora.

Recordemos tres de estas: una, que hay que bajar impuestos. Dos, que el "no-nacido" es una persona. Y tres, que las invasiones civilizan al invadido porque el invasor tiene una cultura más avanzada.

Zamora y la bajada de impuestos

Es evidente que tales bajadas únicamente favorecen a los ricos, pero encima, es más evidente aún que las arcas del estado quedarían vacías, con lo que si pedimos más trenes no habría pasta para ello, si pedimos más médicos en los pueblos tú dirás, y si pedimos autovía a Portugal ídem de ídem. O sea, la bajada de impuestos para la Zamora vaciada es como desconectarle el oxígeno al enfermo que no respira bien.

Zamora y las personas no nacidas

Ayuso, en su cruzada contra el aborto, ha decidido dar un paso más allá (en realidad al "más allá") y ha definido al feto como ser humano a todos los efectos, hasta el punto de que da ayudas a las embarazadas como si ya hubieran dado a luz. Y desde la semana 12 de gestación ya pueden pedir becas, exenciones y ventajas fiscales. Es decir, desde los tres meses el feto gasta en patucos.

Aceptémoslo por un instante. Y ¿qué vemos? Que eso supone que no se pueden bajar impuestos, pues la misma Ayuso circunscribe estos milagros (fetos = personas) a embarazadas de menos de 30 años y de menos de 30.000 euros anuales.

Pero hay más, si según la ciencia metafísica de la derecha (recuérdese que Ayuso es Periquín) desde el tercer mes el feto es persona, cualquiera de ustedes tiene seis meses más de edad (y los sietemesinos, cuatro) lo que traducido a jubilaciones supone que hay que adelantar muchas, batiendo así Zamora un récord imbatible. Y eso con menos impuestos, ¿cómo se come?

Zamora y las invasiones

Según Ayuso, el continente americano nos debe todo porque de no haber llegado los españoles allá aún andarían en taparrabos y, sin embargo, aunque hubo que matar a algunos por cabezotas y a otros por cabecillas, les dimos la lengua de Cervantes, la religión verdadera, el fusil y la universidad. Además de que "nos cruzamos" con ellas por su bien.

Pero, ¿cuándo puede un país invadir a otro? Solo cuando es más fuerte y técnicamente avanzado, porque de lo contrario, por alguna extraña razón, los pueblos no quieren ser invadidos y no se dejan.

O sea, querida Ayuso. ¿Se equivocó Zamora luchando contra los romanos que vivían mejor que nosotros? ¿Metió la pata Viriato? ¿Erró Zamora luchando contra los árabes cuando a lo mejor la suya es la religión verdadera, cuando lo de tener cuatro esposas ahora, con la escasez de vivienda, sería una solución, o cuando también trajeron universidades? Y contra los franceses, ¿metimos la pata al expulsarlos a pesar de que históricamente iban varios pasos por delante de España, como por ejemplo cambiando monarquías por repúblicas?

Aclarando. América era un tesoro inmenso y mal guardado, así que "apropiárnoslo" fue fácil. Y nos vino de rechupete ¡para presumir!, ya que gracias a esas riquezas pudimos años después tener un imperio "donde no se ponía el sol".