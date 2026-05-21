La nueva calle de Zamora ya es una realidad visible y visitable. El nuevo trazado peatonal de 800 metros cuadrados conecta el Arco de la Puerta del Obispo con los jardines de Baltasar Lobo, ofreciendo una perspectiva inédita y espectacular de la fachada sur de la seo románica. La nueva calle se ha abierto definitivamente al tránsito de ciudadanos y turistas. Ha quedado monísima. Con su parterre de rosales, el adoquinado idéntico al ya existente en los alrededores de este nuevo espacio urbano y con la sorpresa añadida de un antiguo aljibe subterráneo, que ha sido integrado en el propio recorrido peatonal, protegido y delimitado por una valla de seguridad que permite su observación a los transeúntes.

Ha sido todo un acierto. En eso coincidimos casi todos los zamoranos. Y digo casi todos porque son muchas las voces que se alzan en el siguiente sentido. El vandalismo es común a Zamora. No hay más que ver los estropicios y las pintadas que embadurnan la ciudad. A ver cuánto tiempo tardan las bestias en arremeter contra las piedras centenarias y las nuevas, contra el aljibe, que puede acabar convertido en un estercolero y lo peor, como nadie cree que haya vigilancia las veinticuatro horas del día, por lo tanto son muchos los ciudadanos que ven rincón tan glamuroso y artístico como lugar de botellón, fumadero, picadero o narcosala al aire libre.

Todo puede ser y de todo puede pasar. No quiero ser gafe, ni aguafiestas. No lo soy porque en realidad he tomado prestadas estas consideraciones de la cantidad de personas que así lo han manifestado y a las que sólo el tiempo dará o quitará la razón. Todo se verá. Desde luego, el entorno ha ganado mucho. Ha ganado la propia Seo. Y, sobre todo, se ha puesto de manifiesto que la unión hace la fuerza y que los acuerdos institucionales dan muy buenos resultados. Los acuerdos que dan malos resultados son los que suscriben entre ellos los gamberros, los vándalos, los pintamonas y otros colectivos que se dedican a envilecer la ciudad con sus destrozos.

Ojalá que nadie perturbe la paz que se respira en la nueva calle y pueda servir para el disfrute de los ojos y del alma que tiene en la zona un buen sitio para serenarse. Que, ojalá, así sea.