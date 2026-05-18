Me siento embargado por una intriga: ¿qué les ha hecho la vida, así, en general y en abstracto, o qué les hemos hecho los demás a determinados políticos? Me refiero a esos que todavía coquetean con los cuarenta años, porque que alguien con una edad en la que él mismo puede que no desee cumplir tantos como los ya cumplidos se manifieste amargado, ácido, irascible y hasta desagradable puede que tenga un pase, pero que lo hagan quienes aún podrían vivir otros tantos años como los que tienen me parece incomprensible.

No me refiero a lo que piensan, si es que piensan, ni a lo que dicen, si es que lo que dicen lo han escrito ellos mismos; me refiero al gesto y al tono con el que lo dicen. Estoy hablando del semblante cuando expresan sus mensajes y de la inflexión de la voz, de su manera de decirnos algo según su intención y estado de ánimo. Vamos, que no estoy hablando de los acentos de nadie, por muy engolados que sean los de María Jesús Montero, sino de aquellos aspectos, como el gesto y el tono, que dependen exclusivamente de la voluntad individual y, por lo tanto, cuando estos son de amargura, violencia, prepotencia y acidez extremas, mi pregunta es, como decía al principio, pero, ¿qué les hemos hecho, o qué les ha pasado?

Permítanme los lectores que les ponga algunos ejemplos al tiempo que les pido que se olviden de la ideología; es más, olvídense de lo que dicen y fíjense en su gesto y en su tono. Cuando lo hayan hecho, miren en sus biografías dos cosas: su edad y su recorrido profesional fuera de la política. Ahí van los nombres sin ninguna prioridad, palabra tan de moda, y sin dar su adscripción política: Isabel Díaz Ayuso, Irene Montero, Mónica García Gómez, Pepa Millán, José María Figaredo, Yolanda Díaz.

Son de la misma generación, llevan más tiempo en política que en cualquier otra actividad, casi todos han nacido, y todos han crecido, en democracia, ocupan puestos relevantes al menos en sus formaciones políticas y comparten el mismo gesto y tono en sus intervenciones, como si la vida les hubiese triturado su infancia y ahora se vengaran de sus males, de manera que no se dirigen a los ciudadanos con sus palabras; las escupen sobre todos los que no piensen como ellos, aunque sean de su mismo partido. Porque su gesto y su tono no es de informar, alentar, ideologizar, ni convencer; es de agredir a quienes no compartan su credo, como los clérigos e inquisidores lanzaban sus anatemas desde los púlpitos en aquellos tiempos lejanos.

En todos los aspectos de la vida es tan importante el qué como el cómo, porque es el cómo lo que puede hacer fracasar el qué. Cuando el gesto y el tono de quien se dirige a nosotros desluce, y hasta contradice, lo que nos dice, surge la desafección, la desconexión y, por supuesto, el desagrado. Claro, cuando esto ocurre con los políticos, debieran hacérselo mirar, expresión también de moda, pero apropiada, porque no sea que, aun compartiendo su mensaje, su escenificación sea un insulto a nuestra inteligencia, que, como bien expresa un personaje de Días de llamas, novela de Juan Iturralde: "la cuestión no [es] cambiar el mundo de cualquier forma sino elegir la mejor forma de cambiarlo" y de formas los citados anda muy escasos. n