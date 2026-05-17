¡A ver si empezamos a gobernar aquí!

Hoy se celebran las elecciones en Andalucía. Por la noche sabremos si Moreno Bonilla (PP) alcanza la mayoría absoluta o si tiene que pactar con Vox para seguir al frente del gobierno autonómico. Aunque no lo parezca, la resolución de la duda también tendrá su influencia en esta Castilla y León, que ni siquiera tiene fecha para la investidura de Fernández Mañueco. Si Moreno Bonilla pasa de los 55 diputados, se acabó el misterio, gobernará en solitario y aquí paz y después gloria. Pero si necesita a los de Abascal, comenzarán los tira y afloja, los me das poco y yo quiero más, las especulaciones y el sursum corda, que, en latín, significa "arriba los corazones", que será lo que hagan los que ganen. Y, claro, como Andalucía, que se llamó siglos ha Castilla la Novísima, es más importante que las tribus que sobrevivimos en la meseta, pues nosotros a la cola. Por eso tiene su aquel en estos pagos lo que suceda de Despeñaperros para abajo.

Lo que ya es más difícil de entender es que el futuro del Ejecutivo castellano-leonés dependa bastante de los resultados andaluces. Y sobre todo, que llevemos semanas y semanas de espera como si estuviéramos en una lista hospitalaria. O peor, porque, en los hospitales, suelen funcionar muy bien las urgencias mientras que, en los asuntos políticos, las urgencias dependen de si es de los míos o de los "otros". ¿Y esto de formar gobierno en Castilla y León es un asunto político? A primera vista, si parece, pero si uno profundiza un poco, resulta que lo que brilla son los intereses partidistas. PP y Vox no han llegado a acuerdos en Castilla y León porque dependen de lo que suceda en Sevilla. No se han molestado ni en ocultarlo demasiado. Eso sí, explicaciones a tutiplén. Que si las cosas van bien; que si lo importante no son los plazos, sino el resultado; que si están garantizadas la eficacia y la estabilidad, que si seguimos gobernando, aunque sea en funciones, como si las funciones fueran eternas…Y, oiga, que así llevamos más de dos meses y con el verano, y agosto, ya a la vuelta de la esquina.

Uno de los principales problemas que genera esta situación es que el personal se acostumbre y tire por elevación: ¿para qué queremos tantos cargos si con menos basta, si de marzo a acá no hemos notado cambios? No es así, pero, ojito señores gerifaltes, con darlo a entender, que la gente anda muy mosqueada. Especialmente los ciudadanos que están viéndole las orejas al lobo. Hay muchos sectores afectados, pero pensemos en dos. El primero es el agrícola. El día 20, el próximo miércoles, todas las organizaciones agrarias han convocado una manifestación en Valladolid. Su situación es agónica. Reclaman ayudas, subvenciones, atención, pero no solo a Pedro Sánchez, también a la Junta, que todavía no se ha mojado nada para paliar el terrible aumento de costes derivado de la guerra de Irán. Sí lo ha hecho el gobierno central, aunque ya es insuficiente. ¿No tiene nada que decir Mañueco? ¡Ah, que está esperando a lo que suceda en Andalucía, a pactar con Vox y a nombrar un nuevo consejero de Agricultura… si es que no le exige Abascal este cargo! Y no, el campo no puede esperar a si Moreno Bonilla llega a acuerdos con los ultras, si eso se traslada aquí o si empezamos de cero y, hala, meses y meses de contactos, negociaciones y esas cositas. Los gobiernos están para decidir, no para esperar a ver lo que hacen otros y a lo que nos dicten desde Madrid. La tierra antes que el partido.

El segundo problema grave al que me refería es la crisis en Renault, la empresa más importante de Castilla y León con factorías en Valladolid y Villamuriel de Cerrato (Palencia). La dirección ha retirado su última oferta de convenio colectivo y amenaza con llevarse fuera la fabricación de dos modelos, miles de coches. Más de 6.000 empleos en juego. ¿Está haciendo algo la Junta?, ¿está mediando o también depende de las urnas andaluzas? Eficacia y estabilidad, dicen.