Una de rotondas

La presunta humanización de la ciudad ha llevado a la construcción de, se me antojan, infinitas rotondas. Hay rotondas por doquier. De todos los tamaños. Las formas son similares, tirando a redondeadas. El Ayuntamiento, lejos de embellecerlas ha plantado cuatro arbolicos de mala muerte y con eso parecen haberse conformado. Como ha llovido tanto, la hierba y los cardos se han adueñado de su interior y presentan un aspecto deplorable. ¿Alguien de la Casa de las Panaderas se ha dedicado a supervisarlas? Deberían. Lo mismo no le dan importancia, pero el aspecto dice muy poco de los próceres municipales y de Zamora.

La hierba y los cardos crecen a sus anchas en las rotondas. Unas florecicas de Asprosub, unos geranios, petunias e incluso rododendros, embellecerían lo que hoy es pasto de la dejadez. Se me ocurrió pedir que situaran en su interior esculturas, obras de arte de tantos y tantos de nuestros mejores artistas y, sí, la cosa cayó muy bien entre los ciudadanos, pero no entre quienes pueden y deben adecentar esos espacios.

El servicio de jardines tiene mucho que hacer. A diferencia de Sevilla, a Zamora le falta color y un poco de gusto. Con el paso de los años hemos perdido fuentes rumorosas y jardines, comidos por el asfalto y por la tierra. Se han cometido muchos atropellos que ahí continúan frente a lo que era realmente bonito y definía el encanto de la ciudad. Tanto como se gastan en divertimentos que sirven para embolsar dinerito a los amigos y cuan poco destinan al embellecimiento de la ciudad.

No será porque carezcan de elementos. El Ayuntamiento cuenta con patrimonio suficiente. Mejor que encerrados en museos que no se visitan, que saquen el hierro, el bronce y la piedra a las rotondas y si no que creen concursos para que puedan participar los artistas de la ciudad y de la comunidad autónoma, con premio en metálico, con el fin de que ofrezcan algo más que ideas, monumentos que embellezcan lo que ahora está como está, ganas de volver a lo mismo.

Las rotondas, sobre todo las más grandes, están de pena y nadie hace nada por evitar su degradación. Menos alardear sabiendo de todo lo que se carece. Y se carece, entre otras muchas cosas, de elementos que embellezcan la ciudad y hagan de Zamora la hermosa ciudad que siempre fue.