La ciencia de echar de menos

Hay recuerdos que, si uno los analizara fríamente, probablemente no fueron para tanto. Fríos incómodos. Viajes eternos en un coche sin aire acondicionado. Pueblos con cuatro canales de televisión y una cobertura que iba y venía según el viento. Veranos llenos de mosquitos. Canciones que, escuchadas hoy por primera vez, quizá ni nos gustarían.

Y aun así los echamos de menos. Muchísimo, además. La nostalgia tiene algo curioso porque no funciona como un archivo objetivo del pasado. El cerebro no recuerda las cosas exactamente como ocurrieron. Las reconstruye. Y en esa reconstrucción suele quedarse con aquello que tenía más carga emocional, más significado o más sensación de pertenencia. Por eso a veces no echamos de menos el pasado en sí. Echamos de menos cómo nos sentíamos en él.

La neurociencia explica bastante bien parte de este fenómeno. Los recuerdos emocionalmente intensos activan regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y la identidad personal. Y cuanto más repetimos un recuerdo, más lo reforzamos. Aunque también lo deformamos un poco cada vez. Es decir, la memoria no conserva. Edita.

Quizá por eso la infancia tiene ese brillo extraño. No porque todo fuera mejor, sino porque el cerebro joven vive las experiencias con una intensidad enorme. Todo es nuevo. Todo deja huella. Un verano parece larguísimo. Una canción se queda grabada para siempre. El olor de una cocina o de una bodega húmeda en el pueblo puede reaparecer veinte años después de golpe, sin previo aviso.

Y los olores tienen mucho que ver con esto. El sistema olfativo está conectado de forma muy directa con áreas cerebrales relacionadas con la emoción y la memoria. Por eso un perfume, el humo de una chimenea o incluso el olor de la lluvia sobre la tierra pueden transportar a alguien a un momento concreto de su vida en apenas un segundo. A veces da hasta vértigo.

Con la música ocurre algo parecido. Hay canciones objetivamente simples que, sin embargo, tienen la capacidad de desmontarnos emocionalmente porque quedaron asociadas a una etapa, a unas personas o a una forma de vivir que ya no existe. No recordamos solo la canción. Recordamos quiénes éramos cuando la escuchábamos.

Y ahí entran también los pueblos. Porque muchos pueblos representan justo eso. No únicamente un lugar físico, sino una sensación. Ritmos más lentos. Gente que ya no está. Casas cerradas gran parte del año. Conversaciones en la calle al caer la tarde. Cosas pequeñas que en su momento parecían normales y que hoy casi resultan irrepetibles.

Lo curioso es que, si uno pudiera volver exactamente a aquel tiempo, probablemente descubriría enseguida sus incomodidades. El cerebro elimina bastante bien las aristas del recuerdo. Suaviza los malos momentos y conserva lo esencial. A veces incluso inventa un poco de belleza que entonces pasó desapercibida. Y menos mal.

Porque quizá la nostalgia cumple una función importante. Nos ayuda a mantener cierta continuidad entre quienes fuimos y quienes somos ahora. Nos recuerda que seguimos unidos a lugares, personas y momentos que dejaron marca, aunque el tiempo haya seguido adelante.

No es vivir anclado en el pasado. Es otra cosa. Es entender que algunas etapas no se echan de menos porque fueran perfectas. Se echan de menos porque fueron nuestras.