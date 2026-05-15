Concentración en Tábara en recuerdo a Leticia Rosino. Se pide la reforma de la Ley del Menor con motivo de la puesta en libertad de su asesino / José Luis Fernández / LZA

Hace unos días se cumplieron ocho años de la violación y el asesinato de Leticia Rosino, y también tuvo lugar la puesta en libertad de su asesino. La madre de Leticia, Inmaculada Andrés, pidió una vez más la reforma de la Ley del Menor para casos extremadamente graves. Una solicitud que hace con tanta humildad como contundencia, y que deja claro que no quiere venganza ni odio.

No todos los menores cometen los mismos actos delictivos y hay que darles la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Pero estoy de acuerdo con Inmaculada en que hay casos que superan todos los límites y que deberían tener por lo tanto unas penas mayores. No se pueden valorar igual acciones como robar, amenazar a alguien o trapichear con droga, por decir algo, que violar y matar a una mujer solo porque la persona que cometa el delito sea menor de edad. Un joven de 16 años, como el que arrebató la vida a Leticia, ya es lo suficientemente mayor como para saber que está violando a una mujer y que está asesinando a una persona.

Y él, con 23 años, ahora es libre para seguir haciendo su vida como si nada hubiera pasado, cuando se ha llevado por delante a Leticia y ha dejado a toda una familia completamente destrozada. Ya ha pagado su pena, ha cumplido condena, y ojalá sea consciente de la suerte que tiene con esta segunda oportunidad que le ha ofrecido la Ley.

Las peticiones de Inmaculada, apoyadas por más familias en su misma situación y por más de 130.000 firmas, creo que son entendibles y lógicas: aumentar el tiempo máximo de internamiento, siempre en régimen cerrado; evaluar el riesgo real en cualquier salida del asesino, diferenciar los delitos extremos y facilitar a las víctimas. No es cuestión de criminalizar a los menores, pero sí de tener presente que, como dice la madre de Leticia, "hay delitos que no pueden medirse por la edad".