El contenedor marrón

Noticia. El Ayuntamiento de la muy noble y leal Zamora almacena nuevos contenedores. Estos, de color marrón, están destinados a depositar materia orgánica. A los zamoranos la adquisición no nos ha hecho ilusión alguna. Zamora no necesita más contenedores. Zamora necesita soterrarlos todos y dejar de una vez por todas de afear las calles con esos armatostes que están sucios de narices y que al caer la tarde rebosan de basura con todo lo que ello representa. Los supermercados seguirán haciendo lo que mejor convenga a sus intereses y los vecinos tendrán que seguir soportando olores, bolsas de comida caducada y la revolución que se monta con los buscadores de ‘gangas’ en la basura.

Desde que la autoridad municipal competente avisó del soterramiento, desde que anunció que se iban a acabar los problemas, ha pasado casi una legislatura y todo sigue igual o peor. A este alcalde le ha faltado el más que necesario paseo en solitario por las calles para ver in situ la situación no sólo de los dichosos contenedores que todo lo afean y "amarranan", sino del conjunto de la ciudad, periferia incluida. Si hacemos balance, ahora que suenan vientos de cambio, de cambio de candidato, la cosa no es como para lanzar cohetes.

Lo de los contenedores es una de las asignaturas que el alcalde Guarido ha sido incapaz de aprobar. El cero patatero le acompaña en esa gestión concreta y puede que en alguna más en la que ahora no me voy a detener. Sólo nos faltaba un nuevo contenedor. A los verdes, hay que sumar el marrón, color de moda la temporada pasada, pero del soterramiento nunca más se volvió a saber. No sé por qué me da que van las leyes donde quieren los reyes, no lo digo en el sentido monárquico de la palara, no vaya a molestar a un republicano confeso y por lo tanto convencido.

No más contenedores, alcalde. Gástese el dinero de nuestros impuestos en adecentar la ciudad, en otras cuestiones más relevantes y no en esos mamotretos. Como ciudadana quiero colaborar al máximo para que los costes bajen sensiblemente, pero nunca teniendo que soportar el incordio de unos elementos que atentan contra el paisaje urbano y el paisanaje por todo lo que el pobre ciudadano debe soportar. Escuche alguna vez, sin detenerse en el color político