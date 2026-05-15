Alojamientos o alejamientos

Se acerca a toda velocidad el día en que se inaugure el Campamento Militar de Monte la Reina (a 15 kilómetros de Zamora capital y a 15 de Toro).

Sabemos poco respecto a cuantos vendrán a ese destino, y menos aún cuantos arrastrarán a sus familias a vivir en estas tierras.

Para no pecar de exagerados vamos a suponer que únicamente serán 50 las familias que busquen casa por acá

Entonces la pregunta es. Dado que se habla mucho de la escasez de viviendas ¿encontrarán esas 50 familias casa aqui y más barata por supuesto que en Madrid o de donde procedan esas familias, que seguro que vienen de lugares más caros? Es decir ¿podrán decir, ¡qué suerte que nos destinaron a Zamora!?

Pues, o nos movemos deprisa o me temo que no. Porque la situación es esta. Comentando el asunto con alguien que lleva una inmobiliaria (lugar donde te ayudan a buscar casa) me dice que en estos momentos no hay viviendas para ofrecer, salvo algunas que están en mal estado. Y que esa misma situación se da en Zamora capital y en Toro.

Ante esto, y ante el hecho de que construir vivienda nueva está fenomenal pero es un proceso lento, podrían ser caminos a seguir, como mínimo, los siguientes.

Primero. En el edificio que antiguamente se llamó de "las salesianas", antigua Universidad Laboral y que actualmente se usa como Centro de Profesores y CFIE, amén de lugar para impartir algunos ciclos de FP y que está cerca del Alto de los Curas, en ese edificio de unas 11 plantas, únicamente se usan 3.

¿Y qué pasa con las otras 8? Pues que están abandonadas de la mano de Dios y de la responsabilidad de la Junta, que es a quien pertenece ese inmueble a través de la Consejería de Educación.

¿Y cómo están esos 8 pisos? ¿Son aulas abandonadas? Ni hablar; en ellos no había aulas, en ellos ¡pásmense ustedes! había (y hay) habitaciones (individuales) puesto que eso era un internado.

Entonces, acondicionar esos dormitorios como si fueran los de un Colegio Mayor (aunque no lo sea) permitiría que parte del alumnado del Campus, que actualmente comparte y ocupa pisos en la capital, pasara para ahí, liberándose así vivienda tradicional.

Segundo. La conversión de bajos en viviendas se podría acelerar promocionando sus ventajas. Creo que ya lo están haciendo algunos propietarios, por lo que deduzco que no hay ningún inconveniente del tipo "normas urbanísticas" (y de haberlo pues que el Ayuntamiento solvente, de existir, ese problema).

La cantidad de locales que permanecen cerrados en Zamora tras acabar su actividad (o sin vender) da grima. Son infinitos, y es fácil que los dueños acaben prefiriendo unos ingresos fijos mensuales por alquiler de una vivienda que tener ahí un cuerpo muerto.

Tercero. Una mezcla de las dos ideas anteriores pasaría por una colaboración con la Iglesia (o el obispado o quien corresponda). Dicha institución tiene en pisos, conventos vacíos, casas de ejercicios, seminario e internados cerrados, espacios suficientes como para llegar a acuerdos, o bien con la Junta o con el Ayuntamiento o con ambas instituciones, para adecuar algunos de ellos como "espacios habitacionales".

Pongamos un ejemplo. En la calle Pablo Morillo, en la parte trasera del colegio Corazón de Jesús, por lo visto se vende la que fue residencia (hoy vacía) de alumnas de ese centro, pero con la condición de que siga teniendo un uso parecido. Son 6 plantas. Pues bien, ya que necesita unos arreglos, véase cómo abordarlos para que ese edificio absorba a unas cuantas estudiantes del Campus, y que por lo tanto contribuya a "vaciar" viviendas, hoy ocupadas, en favor de familias que necesiten una imperiosamente.

Si no ofrecemos alojamientos provocaremos alejamientos, de familias que hubieran preferido instalarse en una ciudad con todos los servicios a 20 minutos del lugar de trabajo.