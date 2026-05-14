La PPrioridad del PPresidente de la diPPutación

Nuestro presidente de la institución provincial ha confesado cual es su prioridad nacional: «Trabajar...»

-¡Bieeen! Lo mismo que la mayoría de los habitantes de la Zamora vaciada. Porque los nacidos en esta provincia acaban emigrando a otras para trabajar.

-¡No! Espera que acabe lo que ha dicho él mismo: «Trabajar... para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, por el perjuicio que está causando a esta provincia».

Fin de la cita del presidente provincial, o mejor dicho del PPresidente PProvincial. Que no es otra PPrioridad que la de su partido, el PP: ocupar la presidencia del gobierno de España como prioridad nacional.

-Pues no nos habíamos dado cuenta de que la prioridad nacional para el Partido Popular es llegar a los gobiernos de cualquier institución, como ha hecho en Extremadura y Aragón.

-Y en Castilla y León dentro de poco: el PPoder por el PPoder.

El caso es que el nuevo concepto político de «prioridad nacional», que ha puesto de moda la extrema derecha de Vox como condición para pactar gobiernos con la derecha moderada del PP en algunas comunidades, no acababa de estar bien definido por este partido, que prefiere hablar de arraigo o de inmigración controlada en lugar de decir abiertamente que se trata de poner a los españoles por delante de los demás habitantes a la hora de acceder a servicios o ayudas sociales.

Está claro que para la ultraderecha bizarra, la prioridad consiste en defender que primero van los españoles y luego los de fuera en el caso de los pobres. Nada que ver, por supuesto, si se trata de recibir inversiones millonarias, porque ya se sabe que el capital lamentablemente es más internacional de hecho que la clase obrera. Y que el dinero puede llamarse dólar, yuan, rublo, dirham, euro, peso o peseta en cada nación, pero no tiene patria.

Lo que no acababa de estar claro es lo que entendía el Partido Popular por prioridad nacional, porque en cada comunidad dicen una cosa distinta. No parece lo mismo en Extremadura que en Aragón; sigue a la espera de definirse en Castilla y León. Y en Andalucía prefieren seguir pensando en no tener que hablar de semejante galimatías a unos días de la cita electoral, y apelan a la mayoría absoluta que les libre de prioridades.

Tampoco parece tenerlo claro el presidente del PP, Sr. Feijó, que prefiere hablar poéticamente de arraigo o echar raíces en lugar de prioridad. Ni la lideresa de Madrid y de la derecha nacional que ha demostrado en Méjico que su castiza prioridad consiste en alabar a los conquistadores españoles que impusieron las costumbres, la religión y la lengua españolas a sangre y fuego, para traerse de paso el oro americano de las Indias Occidentales que, como capital que es, tampoco tenía patria, nación, ni color.

Ha tenido que ser el presidente de la diputación de Zamora el que rebele a qué se refiere la «derechita cobarde» -en definición de Abascal desde el caballo de Atila, con perdón- cuando la derecha valiente propone la prioridad nacional como línea roja para pactar gobiernos.

Ha sido el presidente de la diputación zamorana el que ha manifestado sus tres prioridades: la PPersonal de ser mejor persona, la PProvincial de mejorar su ayuntamiento y la diputación, y la nacional que es trabajar para que PPedro, perdón, Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno cuanto antes.

¡Acabáramos! La prioridad nacional para el PP en Zamora y en toda la nación española no es otra que conseguir desbancar a Pedro Sánchez del gobierno de España. Y si para ello hay que poner barreras a la población inmigrante porque se lo exige el socio de gobierno, se acepta y se sigue adelante con el acoso y derribo.

La prioridad nacional para el PPresidente PProvincial fue confesada tras rechazar una propuesta que hicimos en pleno para reconocer la importancia de la población inmigrante en la provincia de Zamora, que está frenando en parte el problema de la despoblación y está permitiendo mantener abiertos los servicios públicos y privados en los pueblos. Porque de la misma manera que la población nacida en esta provincia está emigrando a otros lugares, está aumentando la población inmigrante que se asienta en nuestros pueblos y ciudades para desarrollar su vida y su trabajo.

Son los trabajadores que labran las tierras, pastorean los montes, abren los bares y conducen los taxis en los pueblos vaciados; son las mujeres trabajadoras que cuidan a los mayores y acompañan su soledad en la zona rural vaciada; son los hijos e hijas de esos hombres y mujeres que mantienen abierta la escuela y se columpian en el parque infantil que se quedó vaciado de risas infantiles; son las personas que nos saludan de camino al consultorio médico cerrado o al comedor social de plato y mesa llenos; las gentes que se sientan a la fresca en el banco de la plaza vaciada de fiestas.

Se trata de esos compañeros y compañeras de viaje, que la prioridad nacional de Vox con la connivencia del PP pretende poner en el furgón de cola del tren, madrugador o tardío, por detrás de los nacionales.

Pedíamos sencillamente declarar a Zamora territorio con los mismos derechos para todas las personas que residen en la provincia, con independencia de su lugar de nacimiento o su nacionalidad, porque su residencia y trabajo beneficia nuestros pueblos y ciudades.

Pero descubrimos que la prioridad del «faundismo» no es otra que acabar con el «sanchismo».

Y frente a las tres prioridades del presidente: mejor Persona, mejor diPutación y acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Defendimos otras «P»: defensa de los Parias de la tierra, de los Pueblos zamoranos y acabar con la desPoblación.

-¿Querrás decir desPPoblación?

-También.

-Y que la prioridaZ con Z de Zamora sea ser tierra de acogida, como nos gustaría que acogieran a los nacidos aquí que emigran a otros lugares, sin verse relegados al vagón de cola de los derechos.

-Con el mismo derecho al tren de la vida. Sin pasar de largo. n