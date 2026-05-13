Francisco Somoza, el arquitecto que escuchó a las piedras

Hay noticias que se reciben con una alegría íntima, casi familiar, como si fueran propias. El reciente nombramiento de Francisco Somoza como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es una de ellas. No solo por la justicia del reconocimiento, sino porque quienes lo conocemos sabemos que el arquitecto de cabecera de Zamora llega exactamente donde debía llegar: al Partenón, al Parnaso de las artes españolas con su libreta de dibujar emociones y un extenso bagaje de actuaciones memorables que ya iban exigiendo foráneo reconocimiento.

Paco se ha pasado la vida escuchando a los lugares. A las piedras viejas, a los muros cansados, a los puentes desgastados que han visto pasar siglos y que han soportado con entereza los embates del Duero. Y siempre lo ha hecho con una mezcla rara y valiosa de rigor y cariño. Nunca ha entendido Somoza la arquitectura como un gesto de autor, sino como un acto de responsabilidad con la historia y con la gente.

Ahí están, para quien quiera verlos, sus trabajos más queridos: la recuperación del Castillo de Zamora, devuelto a la ciudad como atalaya; la rehabilitación del Puente de Piedra, tratado no como una reliquia, sino como lo que siempre fue: un lugar vivo. La puesta en valor de Las Aceñas, martillo pilón de la historia legendaria de la perla del Duero. Y junto a ellos, los proyectos reconocidos con los Premios Europa Nostra, que avalan desde el viejo continente lo que aquí ya sabíamos: que su forma de trabajar es ejemplar.

Por eso su entrada en la Academia está cargada de un profundo simbolismo. Esa institución, que ha reunido a lo largo de los siglos a algunas de las mentes más brillantes del arte y la arquitectura, acoge ahora a alguien que ha hecho del servicio al patrimonio una forma de estar en el mundo. Fundada en 1752, la Academia ha sido cuna y refugio de artistas, arquitectos y pensadores desde la Ilustración hasta nuestros días. Su misión ha sido siempre promover la creación artística, la investigación y la protección del patrimonio en su sentido más amplio. Figuras como los grandes maestros del arte español y arquitectos clásicos y modernos han contribuido a su legado, y ahora Somoza se une a esos nombres ilustres como nuevo académico.

Lo que distingue a Somoza es precisamente su compromiso con el valor cultural y social de la arquitectura: una disciplina entendida no como mero ejercicio técnico, sino como acto de responsabilidad patrimonial y civicidad. Como amigo, me alegra el honor y la distinción. Habrá que celebrarlo con quienes acostumbramos a hacerlo. Como ciudadano, me tranquiliza el reconocimiento y me congracia con las instituciones sacrosantas que en ocasiones se encastillan y no llegan a poner los ojos en la brillantez con la que se trabaja en las provincias pequeñas y fronterizas. Porque saber que en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hay alguien como Francisco Somoza es saber que la memoria, el cuidado y la inteligencia tranquila siguen teniendo un lugar central en nuestra cultura.

Y eso, hoy, es una magnífica noticia para la Zamora de sus desvelos.