Opinión | Cartas
En defensa del castellano
"Los anglicismos están bien cuando no hay equivalente en castellano y lo enriquecen, pero la inmensa mayoría ni son necesarios ni son más precisos que sus equivalentes en castellano"
Actualmente, en la comunicación actual se utilizan bastantes anglicismos.
Se podría decir que su uso supera los límites razonables. Son muchos los ejemplos diarios: online, spot, fake news, startups, best seller, piercing, playback, marketing, overbooking, zapping, thriller, striptease, remake, parking, fitness, stop, consulting, smoking etc etc.
También en Benavente, desde el propio Ayuntamiento, y desde hace años, su utilización va en aumento: backstage, Candy show live, fest, Street curling, footwoling, hometown urban dance…
Asistimos impasibles a una contaminación lingüística en la comunicación diaria, desde los medios de comunicación hasta las empresas…
Los anglicismos están bien cuando no hay equivalente en castellano y lo enriquecen, y… cuando no se abusa de ellos.
Pero la inmensa mayoría ni son necesarios ni son más precisos que sus equivalentes en castellano.
Y sobre todo, porque nada tiene que envidiarle la lengua castellana a la lengua inglesa. De hecho, Miguel de Cervantes y William Shakespeare son considerados los padres de la literatura mundial. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E. cuenta con más de 94.000 palabras y más de 200.000 acepciones.
Por ello, ¿Es necesario recurrir al inglés cuando tenemos léxico de sobra para decir lo mismo?
Y cabe recordar que el idioma es un patrimonio inmaterial único que contribuye a forjar nuestra identidad y nuestra cultura; por lo tanto, cuidar nuestro idioma significa salvaguardar nuestra historia y nuestra tradición.
Contribuir a favorecer el empobrecimiento de nuestra escritura y nuestra lengua…¡Vaya patriotismo!
Y…que forma más innecesaria de complicarse la existencia!
Manuel Burón García
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