En defensa del castellano

Actualmente, en la comunicación actual se utilizan bastantes anglicismos.

Se podría decir que su uso supera los límites razonables. Son muchos los ejemplos diarios: online, spot, fake news, startups, best seller, piercing, playback, marketing, overbooking, zapping, thriller, striptease, remake, parking, fitness, stop, consulting, smoking etc etc.

También en Benavente, desde el propio Ayuntamiento, y desde hace años, su utilización va en aumento: backstage, Candy show live, fest, Street curling, footwoling, hometown urban dance…

Asistimos impasibles a una contaminación lingüística en la comunicación diaria, desde los medios de comunicación hasta las empresas…

Los anglicismos están bien cuando no hay equivalente en castellano y lo enriquecen, y… cuando no se abusa de ellos.

Pero la inmensa mayoría ni son necesarios ni son más precisos que sus equivalentes en castellano.

Y sobre todo, porque nada tiene que envidiarle la lengua castellana a la lengua inglesa. De hecho, Miguel de Cervantes y William Shakespeare son considerados los padres de la literatura mundial. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E. cuenta con más de 94.000 palabras y más de 200.000 acepciones.

Por ello, ¿Es necesario recurrir al inglés cuando tenemos léxico de sobra para decir lo mismo?

Y cabe recordar que el idioma es un patrimonio inmaterial único que contribuye a forjar nuestra identidad y nuestra cultura; por lo tanto, cuidar nuestro idioma significa salvaguardar nuestra historia y nuestra tradición.

Contribuir a favorecer el empobrecimiento de nuestra escritura y nuestra lengua…¡Vaya patriotismo!

Y…que forma más innecesaria de complicarse la existencia!

Manuel Burón García