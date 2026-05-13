Callejeando por la Historia: Almanzor (II)

A pesar de los agoreros el cielo no cayó sobre la tierra en el año mil. Pese a las hambrunas, la peste o los movimientos heréticos, pero sobre todo pese a Almanzor, los negros presagios no se cumplieron y el mundo no se plegó. ¡Al contrario! Después de cincuenta y seis campañas victoriosas el gran general fue derrotado.

Su desaparición no sólo supuso el declive de la dinastía omeya. También, un cambio en la concepción del Estado porque su ascenso al poder fue el germen de los reinos de taifas: si él y sus descendientes gobernaban en lugar del califa por qué no podían hacerlo otros, debieron preguntarse algunos….

Ha muerto al- Hakam II y su viuda, Subh, asume la regencia en tanto el heredero cumple mayoría de edad. En un primer momento los visires nada hacen sin su consentimiento, nada los alfaquíes que ella no ordene previamente. Sin embargo, pocos apuestan por ella.

Corre el año 976 y la actividad política en al- Ándalus es frenética. El ejército rechaza que el califato dependa más de la entrepierna de una concubina que del valor de sus soldados, además está la presión de los influyentes núcleos económicos cordobeses.

Mientras, el ascenso en la política andalusí del hombre que habría de derrocar a los omeyas es imparable. Se trata de Mahomat Abenamir, Domina como nadie las artes de seducción e intriga y se ha propuesto sustituir al que por su nacimiento estaba destinado a ser el príncipe de los creyentes: a Hisham, el hijo del rey muerto.

Su pretensión es una traición al Islam. La deslealtad a los omeyas, una violación de las leyes de sus mayores pero su ambición no tiene límites. Ahora ostenta el cargo de visir y con él en palacio nadie está a salvo. Peligra, incluso, la continuidad del califato.

En su vertiginoso ascenso hacia la cúspide Mahomat Abenamir se hace con el control de las tropas y elimina a cuantos le hacen sombra incluida la viuda del califa muerto. Con tal de conseguir el poder todo valía a quien con el tiempo acabaría convertido en el legendario Almanzor, en el Anticristo que anunciara Juan.

Durante casi dos décadas fue una pesadilla para los cristianos. Salamanca, Zamora, Toro, Astorga, León, Osma o Pamplona, la lista sería interminable, supieron de su fuerza. También los reinos del norte y los condados catalanes, pero su debilidad eran los templos y monasterios. Bien por los tesoros que escondían bien porque eran auténticos bastiones, los monasterios cristianos eran la gran obsesión del caudillo musulmán.

En una de sus frecuentes razzias sobre Zamora Almanzor redujo a cenizas el monasterio de San Salvador de Tábara, un verdadero emporio cultural y económico en el oeste de La Frontera Media que llegó a albergar a seiscientos monjes y del que salieron algunos de los más bellos códices de la Alta Edad Media europea. Su osadía alcanzó, incluso, a Compostela, esa ciudad soñada por una Europa peregrina que comenzaba por aquel entonces a fantasear ya con catedrales.

A falta de dos años para el final del milenio, el caudillo musulmán arrancó de su emplazamiento las campanas del templo de Santiago y las trasladó a la mezquita mayor de Córdoba. Allí las invirtió sobre varios trípodes y en el colmo de la arrogancia las llenó de aceite para que diesen testimonio de su colosal poder en forma de luminarias.n