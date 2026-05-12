Sánchez y Puente empujan a Zamora al vacío. ¡Tren madrugador ya!

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a robar a los zamoranos, sin aviso, sin explicación, sin consulta, una nueva frecuencia AVE en Zamora capital, después de las dos que ya nos quitaron hace un año en Sanabria. Así se toman las decisiones ferroviarias que afectan a esta provincia: desde el despacho del ministro Óscar Puente y junto al presidente de Renfe, ese señorito de Madrid de ultraizquierda, concejal de Más Madrid con Manuela Carmena. Quizá así se entienda que los zamoranos le importamos un bledo y que probablemente no sabría señalarnos en un mapa, ya que nunca ha pisado ni Zamora ni Sanabria.

Los nuevos recortes van a ser demoledores. Zamora pasa de 22 a 21 frecuencias, pero seguro que con Sánchez vendrán más porque cada vez que hay una reestructuración de horarios vuelven a disparar contra Zamora. Desaparece el tren de las 14:36. El regreso desde Madrid se adelanta de las 16:05 a las 15:30, haciendo inviable el viaje para cientos de trabajadores que necesitan conciliar su vida laboral y personal. El tren de las 8:43 —fundamental para llegar a Madrid antes de las 10:00— es sustituido por otro que sale a las 8:39 pero llega a las 10:20, alargando el viaje de forma intolerable y generando sobrecarga en el tren de las 7:41. Y un AVE procedente de Vigo cruzará Zamora sin detenerse, usando una infraestructura que también pagamos los zamoranos, sin que ello suponga mejora real alguna para nadie. Que alguien explique en qué consiste la mejora. Porque si no hay ganancia real, lo que queda es una decisión política para hacer daño, dictada por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. Lo más surrealista: ese tren llegará cinco minutos más tarde a Madrid. Lo defiendo con firmeza, un tren que pasa por Zamora tiene que dar servicio a Zamora.

Pedro Sánchez preside un Gobierno "presuntamente corrupto" que lleva años abandonando la España interior y a provincias como la nuestra. Como decía José María Aznar, "gobernar es elegir, y elegir es renunciar a algo". Sánchez ha elegido claramente: renuncia a Zamora. Pretende que los trenes solo conecten grandes ciudades, preferiblemente de costa a costa, y eso es un ataque directo a nosotros. Con esta izquierda que huele a naftalina, cada día pagamos más impuestos y recibimos peores servicios: carreteras llenas de socavones, trenes que no funcionan, deterioro generalizado de lo público.

Conviene recordarlo: fue un Gobierno del PP el que trajo el AVE a Zamora y puso en marcha el tren madrugador con el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE lo suprimió con la excusa de la pandemia y nunca lo recuperó. Sánchez y Puente son dos mentirosos compulsivos que nos toman por idiotas. Los zamoranos ya no nos creemos sus mentiras y vamos a reaccionar con contundencia

En Zamora tenemos una N-122 que Sánchez se niega a convertir en autovía, una N-631 con obras interminables y una A-52 con baches en los que no paran de reventarse ruedas. A eso se suman las frecuencias suprimidas en Sanabria, la reducción de servicios en Zamora capital y ahora estos nuevos recortes. El "tren madrugador" sigue siendo negado, y sin él es imposible que un zamorano llegue a Madrid a primera hora. No es un lujo. Es una necesidad básica. Sánchez habla de cohesión territorial y recorta trenes en Zamora sin inmutarse. Esa contradicción ya es insoportable.

Óscar Puente es el responsable directo. Lo sabe y lo hace con mala intención, sin criterio técnico alguno. Disfruta polarizando y distrayendo la atención de la corrupción que devora a su jefe y al PSOE. Mientras Zamora pierde trenes, el ministro insulta en redes sociales y bronca sin parar. Su negligencia ha acabado con la puntualidad ferroviaria en España y, tras el accidente de Adamuz, sabemos que además pone en riesgo nuestras vidas.

Puente y presidente de Renfe tienen el cinismo de intentar vender todo esto como una mejora, son unos falsos e hipócritas, porque para otros territorios hay vertebración. Para Zamora hay supresión de frecuencias y recortes. Para otros hay oportunidades. Para Zamora la nada. Eso no es gestión ferroviaria. Es discriminación territorial y odio por una provincia.

Lo más vergonzoso es el silencio de los parlamentarios y representantes socialistas zamoranos. Callan, consienten y aplauden. Anteponen los intereses de su partido a los de su provincia y se convierten en cómplices de este castigo. Los mismos que prometieron recuperar las paradas del AVE en Sanabria, antes de las elecciones autonómicas y que, tras las urnas, traicionan de nuevo a los zamoranos sin pestañear. Y en Zamora ciudad, el alcalde Guarido e IU forman parte de Sumar, y su formación como otras, mantiene a Sánchez en el gobierna; sobre este asunto, intentan hacer el papel de "doble agente" para rascar unos cuantos votos cuando en realidad son también causa de la supresión de servicios y frecuencias, tenedlo claro.

Conviene recordarlo: fue un Gobierno del PP el que trajo el AVE a Zamora y puso en marcha el tren madrugador con el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE lo suprimió con la excusa de la pandemia y nunca lo recuperó. Sánchez y Puente son dos mentirosos compulsivos que nos toman por idiotas. Los zamoranos ya no nos creemos sus mentiras y vamos a reaccionar con contundencia.

Zamora salió a la calle el 1 de junio de 2025 para protestar contra las supresiones de frecuencias en Sanabria, también en la estación de Otero y ante la puerta de Renfe en Madrid, y demostró que cuando se mueve, las cosas cambian, que podemos hacerlo. El 31 de mayo volvemos, más cabreados y con la voz más firme. Os animo a estar ahí, todos juntos. Desde el PP seguiremos exigiendo en el Congreso la recuperación de las frecuencias suprimidas, las paradas eliminadas y un tren madrugador, imprescindible lo antes posible. Esta semana los parlamentarios del Partido Popular ya hemos presentado iniciativas para ello, aunque sabemos que este Gobierno está ocupado en sobrevivir entre sus propios escándalos de corrupción.

Los zamoranos no pedimos privilegios. Solo que el gobierno de Sánchez no nos robe más. Solo que los trenes paren y los horarios sirvan para vivir y trabajar. Vamos a luchar todos juntos hasta el final, hasta el último aliento.

Diputado nacional del PP por Zamora