Habemus crisis

Esta crisis no es de calado político, que también. Esta crisis está relacionada de lleno con la salud de todos los españoles. La crisis del "Hantavirus" está servida. Que mal se gestionan este tipo de situaciones en España. Ojalá que las decisiones tomadas, que me parecen precipitadas, no nos lleven a un callejón sin salida. El asunto me pareció en un principio preocupante pero ajeno, hasta que se decidió el traslado del crucero MV Hondius a las islas Canarias. Y, sobre todo empezó a preocuparme, cuando apareció en escena Fernando Simón, diciendo algo parecido a lo que dijo cuando la nefasta visita del coronavirus a una España desprotegida y desgobernada.

No las tengo todas conmigo. Especialmente desde que le han preguntado por el asunto a Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha dicho, sin cortarse un pelo, que el contagio entre humanos del hantavirus "es muy raro" y que los pasajeros "no son de riesgo para nadie". Me pongo a recordar y se me hiela la sangre. Por eso, porque no es contagioso y no supone un riesgo, por el momento, hay tres contagiados que ya están siendo tratados en Países Bajos, entre ellos el médico del barco; un turista suizo que está ingresado en Zúrich; un turista británico que se encuentra ingresado en la UCI en un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica); tres fallecidos y dos casos sospechosos que podrían haberse infectado durante un vuelo. Para Fernando Simón, eso no es nada.

No está preparada España para sufrir otro episodio parecido a aquel que se llevó por delante a la mejor generación de españoles. No está preparada España para soportar otra oleada de sinvergüenzas que intenten mercar con el sufrimiento y el dolor de los afectados y sus familiares, si la cosa va a más. Las islas Canarias no tienen porque ser el "lazareto" de España y del mundo. ¿Por qué el Gobierno no ha contado con los Gobiernos de Canarias y de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no dialoga con la oposición? ¿Por qué actúa de esa forma prepotente y arbitraria?

No hay garantías sanitarias suficientes en el desembarco, traslado y repatriación del crucero. No hay protocolos verificables, ni informes de riesgo. El Gobierno, como siempre, echará mano de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.