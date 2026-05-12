40 años de IU. 40 años contigo

Reunión de los principales líderes europeos y de los representantes de la OTAN en París / POOL MONCLOA

El 27 de abril de 1986 nació Izquierda Unida en España. Y en Zamora también.

La gestación fue así. Tras el fallido (¿) golpe de estado del 23 F de 1981, el gobierno derechista de Calvo Sotelo nos mete en la OTAN deprisa y corriendo. Y en las siguientes elecciones (1982): el PSOE de Felipe González saca una mayoría absoluta indiscutible al tiempo que el PCE liderado por Santiago Carrillo se hunde.

Todo esto da lugar a que los comunistas se planteen. ¡Algo hay que hacer!

En consecuencia, aprovechando que Carrillo dimite, su sucesor, Gerardo Iglesias, lidera una política interna diferente, y en vez de expulsar disidentes en busca de una pureza asfixiante, opta por lo contrario y apuesta por abrirse lo más posible a la sociedad mediante la unidad con otras fuerzas.

Un camino que ya había ensayado con éxito Julio Anguita, alcalde de Cordoba, en lo que se llamaba "Compromiso por Andalucia".

A todo esto, Felipe González, que había prometido que sacaría a España de la OTAN, cambia de opinión y no cumple su promesa.

Esa "traición" la convierte el PCE en eje de su política de partido y en eje de su política de alianzas. Y propone: puesto que el PSOE no quiere sacarnos de la OTAN celébrese un referéndum para ver qué quieren los españoles.

Pero a Don Felipe lo del referéndum no le hacía ninguna gracia, así que, para lograr que se convoque, el PCE decide crear "las mesas pro referéndum".

En aquellos años en el PCE de Zamora no éramos muchos, pero si había militancia y "simpatizancia" en todas las comarcas y por muchos pueblos de la provincia.

Además, dado que las mesas pro referéndum eran abiertas a cualquier tipo de participación se convirtieron en un banderín de enganche (al menos emocional) entre pacifistas. Porque sin bloques militares disminuyen las probabilidades de una guerra.

A causa de lo dicho, al pequeño ejército del PCE zamorano se unieron en la batalla pro referéndum fundamentalmente personas a título individual, ya que otros partidos no tenían o apenas tenían implantación en esta provincia.

Por fin se consigue que el gobierno convoque el referéndum, pero en vez de preguntar: "OTAN ¿sí o no?", plantea un galimatías trucado. Que traducido al castellano fue así: ¿Quieres estar en un bloque militar sin pertenecer a su estructura militar "integrada"? Algo parecido a: ¿Quieres bañarte y no mojarte? (Ah! También en esto nos mintió Felipe, y hoy estamos en la estructura militar).

Celebrado el referéndum menciono una anécdota que puede ser útil para otras batallas. Teniendo, como apoderados, que vigilar los colegios electorales, observo que en todas las cabinas el montón de las papeletas del NO va decreciendo mientras que los del SI apenas disminuyen. Tal dato unido a mi optimismo desbocado me anima a comentarlo feliz a los compas.

Pero gana el SÍ. ¿Qué había pasado? Que el Poder (los pro OTAN) los poderosos de la Tierra (en este caso de esta tierra, España) con dinero en abundancia habían hecho mailing con las paletas del Si. Es decir, en todos los domicilios había papeletas del SI, y por eso quienes querían OTAN no las cogían en las cabinas, mientras que no había papeletas del No. A ver cuando se prohíbe, por antidemocrático, el mailing.

El caso es que perdimos los pacifistas. Pero de ese doloroso parto nació Izquierda Unida. No recuerdo a ningún miembro del PCE de Zamora que se opusiera a esa unión. Todos nos agrupamos en la lucha inicial. Siguiendo la fórmula E=mc2 suplimos la poca masa con mucha energía. Así que, conflicto social que surgía ¡coordinadora que creábamos!.

Pasó el tiempo y hubo compas que se fueron y otros vinieron. ¡Demasiados murieron! Todas y todos lucharon. Y tras 40 años de derrotas y alegrías, muchas metas se alcanzaron. ¿O qué son, si no, los derechos conquistados, esos qué, si no los defiendes hoy vas a perder mañana?