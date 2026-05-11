Esas pequeñas cosas

A mi tía Mari Tere, en El Lago que te vio nacer. Tu sobrino que jamás te olvidará.

El sol aprieta, este sol justiciero (cada vez más y de forma más temprana), en la ciudad del Lazarillo, aprieta, "pica" dice mi tía. Estamos terminando el mes de marzo, es Domingo de Ramos y avanzamos en el paseo diario con ese sol del atardecer a lomos de una silla de ruedas, empujada entusiastamente por su hija, sostén vital que durante largo tiempo fue de su madre a la que cuidó y mimó con ternura, devolviendo así los cuidados y amor recibidos en su niñez, empeñada en inspeccionar el terreno para el próximo reto, "para este verano hay que llegar hasta aquí arriba", (mirando de reojo al andador, que momentáneamente, eso queríamos creer, ha quedado aparcado, como aquel bastón, como aquellas piernas…), exclama mi madrina, que dulcemente y a buen ritmo, empuja aquel artefacto que permite a mi querida tía, pasear y asomarse al mundo, no lo sabíamos, por última vez.

Esta escena, tan cotidiana en una residencia, es ya parte de mis recuerdos y ejemplo machacón de lo verdaderamente importante en esta aventura que es la vida, las ganas de vivir, la acción de vivir, ya que la vida no es sólo, ser, estar, sino que, como dijo Goethe "hay que vivir", o "hay que hacer por vivir" como me repetía mi tía en muchas ocasiones, en aquella residencia, en su vejez, en el ocaso de su existencia.

Porque cuando la edad avanza, la cuenta de los años vividos ya se pierde y uno no es capaz de recordar los ya lejanos tiempos de juventud y energía, se impone una cosa; los pequeños momentos, si, esos pequeños instantes en los que la persona que fue, poco a poco va dejando de ser, dejándose ir, perdiendo "cosas" en este proceso imparable de pérdida que es la vida humana, ¡ojo! Que "perder cosas" significa recuperarse a sí mismo, recuperar la "esencia", ser uno sin la necesidad de ser "algo" o "alguien", ya no hay esa presión, ya no hay esa necesidad, mi tía volvió a ser esa niña que ninguno conocimos, porque los viejitos, antes de morir, como si fuesen a introducirse de nuevo en un "útero maternal", han de volverse otra vez niños, para poder nacer de nuevo.

"Dios perdona siempre, el Hombre…a veces, pero la Naturaleza…nunca".

Con el paso de los años nos enfrentamos a esta gran verdad, no podemos escapar de la "gravedad de la naturaleza", nos atrae hasta el fin, o la Gran Transformación Definitiva. Ante ello, quedamos mudos, como paralizados, esa es la Gran Lección.

Volviendo a esos pequeños momentos, en la que fue su última morada, allí, en un acto voluntario de renuncia a su anterior vida, aprendió a perder, a morir, para de manera paradójica aprender a vivir y de esa manera, mi tía, sonreía y asentía a todo lo que los demás pudiéramos decirle (con esa autoridad de los jóvenes, de los que se sienten eternos o de los que nos sentimos "fuertes"… aún, o con la autoridad que da esta madurez, que un día se ha de ir), con su bastón, con su andador, su bolso de mano, móvil, con las llamadas predeterminadas y un par de fotos en la mesa, de tiempos mejores, de personas que ya no estaba, de momentos guardados en la memoria.

Qué gran lección nos dio mi tía, lección de vida o como dejó dicho Séneca, "toda una vida para aprender a vivir y para aprender a morir".

Ese bastón, ese andador, esa silla de ruedas, bolso, fotos, un calendario de nuestro primo Carlos, obedeciendo hasta el final todas esas reglas que los adultos hemos inventado a cerca de "como ser viejo" y "lo que hay que hacer ahí, en ese tiempo de vida".

Ese, su mundo, confinamiento voluntario, pérdida asumida, pero sonríe, sonríe y aún se preocupa de todos nosotros.

Los lirios de "La Peña" este año brotarán por ti, la vieja higuera donde naciste, está pronto a morir también, porque te echa ya de menos, te sumerges en "las honduras del Lago" y a todos nosotros nos queda, tu sonrisa, tu ilusión y pasión desbordantes, tu compromiso con la vida y tu servicio a los demás, porque mi tía era sobre todo, y antes que ella misma, todos los demás.

También nos quedan "esas pequeñas cosas", esas que has dejado, ese hueco enorme que queda a la entrada de la ciudad, el andador, el bastón, todo aquello nos habla de ti con fuerza y cariño, porque es en esas pequeñas cosas, en esa rutina de todos tus últimos días, donde quedó impresa tu humanidad, donde nos enseñaste como última lección de vida, cómo soltar lastre, cómo hay que obedecer hasta el final y sobre todo al final, cómo hay que aceptar y cómo hacer todo esto, con humildad, dignidad y cariño hacia los demás.

Con todo mi amor, porque tu me enseñaste a vivir con dignidad, que la verdadera vida es aquella vivida por y para los otros.

Gracias.