Magdalena de Ulloa: el tiempo que permanece

Quinientos años son muchos años.

Son amaneceres que se han ido desgranando uno a uno desde que, en un verano de 1525, nació en Toro una niña llamada Magdalena. Hoy, medio milenio después, es necesario homenajearla porque seguimos pronunciando su nombre como quien enciende una lámpara antigua para que vuelva a brillar. Porque el tiempo, ese viajero que nunca se detiene, también sabe conservar, en lo más hondo de sus memorias, los rostros que dejaron huella. Y Magdalena de Ulloa, aunque durante siglos permaneció a la sombra de grandes varones, es uno de esos rostros que la historia empieza, por fin, a rescatar. Esta semana habrá tres días de celebraciones en Toro en honor a ella en el quinto centenario de su nacimiento https://www.laopiniondezamora.es/toro/2026/05/06/tres-dias-celebraciones-toro-honor-129901634.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

Vivimos en tiempos inquietos, apresurados, obsesionados por acelerar cada minuto. Y, sin embargo, hay presencias que nos obligan a detenernos. Magdalena es una de ellas. Su figura se levanta hoy, quinientos años después, como un signo luminoso en mitad de nuestra prisa. ¿Qué hizo para que aún la recordemos? ¿Qué fuerza interior sostuvo su andadura para que se convirtiera, sin buscarlo, en una de las mujeres fundadoras más significativas del siglo XVI castellano?

La respuesta late en su historia, pero sobre todo en su corazón.

Magdalena de Ulloa nació rodeada de nombres ilustres —los Ulloa, los Toledo, los Quijada— y en una Castilla donde el linaje pesaba más que el viento. Era la única mujer entre cuatro hermanos: Rodrigo, marqués de la Mota; Pedro; y Bernardino, dominico y futuro obispo de Michoacán. Su destino pudo haber sido el discreto recogimiento reservado a tantas mujeres de su tiempo. Pero la vida la llevó por caminos inesperados.

Su matrimonio con Luis Méndez de Quijada la situó cerca de la corte imperial, cerca del fuego donde se escribía la gran política. Carlos V, confiado en la nobleza y prudencia del matrimonio, les encomendó una misión delicada: criar y educar al hijo ilegítimo del emperador, el futuro don Juan de Austria. Y Magdalena, silenciosamente, lo acogió como una madre. Entre los muros de Villagarcía de Campos , que tan fielmente cuida su memoria , fue creciendo aquel niño, y en aquellos muros también fue granándose el temple de una mujer que supo combinar la firmeza de la educación con una ternura casi escondida.

Sin embargo, lo decisivo en Magdalena no ocurrió en los palacios ni en el brillo de los nombres, sino en los caminos humildes donde el sufrimiento humano pide compañía. Su vida interior —sólida, orante, abierta a la acción— acabó convirtiéndose en una fuerza transformadora cuyo eco llega hasta nosotros.

Tras la muerte de su esposo en la guerra de los moriscos (1570), y cuando quizá se esperaba de ella un retiro conventual —que llegó a contemplar en Las Huelgas—, Magdalena decidió antes cumplir con algo más urgente: las disposiciones testamentarias de su marido, el bien de su gente, la esperanza de tantos que sufrían. Su caridad fue siempre silenciosa, casi clandestina: limosnas discretas, ayuda a monjas en necesidad, apoyo para liberar esclavos cristianos cautivos en el norte de África, atención a enfermos, mendigos y mujeres arrepentidas en Valladolid.

No buscó reconocimiento; buscó justicia.

No buscó honores; buscó rostros.

Por eso la llamaron “la Limosnera de Dios”: porque su generosidad no era un acto social, sino un impulso espiritual profundamente encarnado. Magdalena no daba solo dinero: daba presencia, daba decisión, daba futuro. Su caridad tenía la firmeza de quien sabe que la misericordia es también una forma de inteligencia.

Su legado institucional es inmenso. Fundó el gran Colegio de Villagarcía de Campos, una de las obras educativas más relevantes de la Compañía de Jesús en Castilla, centro de gramática latina y de formación humanista para toda la comarca. Donde hoy la Compañía de Jesus cuida con mimo y dedicación ejemplar su figura. También el Colegio de San Matías en Oviedo y el de la Anunciación en Santander, destinados a zonas rurales y empobrecidas del norte peninsular, donde la educación era casi un sueño lejano. Fundó, además, el Hospital de Villagarcía —hoy Casa de Cultura— mediante bula del papa Sixto V La relación de Magdalena con los jesuitas, especialmente con el místico padre Baltasar Álvarez, fue profunda y activa. No fue una simple benefactora; fue patrona, gestora y protectora..

Su visión era amplia y profundamente social: entendía que la educación y la asistencia eran caminos para transformar vidas concretas, no solo instituciones. Por eso los jesuitas la reconocieron con la Carta de Hermandad y la consideraron benefactora y, en cierto modo, madre espiritual.

Pero junto a todo esto, lo que más impresiona es su modo de ser:

una mujer de fe recia y luminosa;

de una humildad extraña para su posición;

con una inteligencia fina, una capacidad extraordinaria de trabajo, y un coraje que sorprende a 500 años de distancia.

Hoy, cuando revisamos su figura desde la sensibilidad contemporánea, descubrimos algo esencial: Magdalena de Ulloa es uno de esos ejemplos que muestran cómo las mujeres, a pesar de ser protagonistas silenciosas de la historia real —esa historia tejida con obras, con luchas y con gestos de cuidado—, quedaron durante siglos oscurecidas por la preeminencia de los varones de su entorno.

Quizá por eso este V centenario es tan necesario.

Porque recordar a Magdalena es hacer un acto de justicia histórica.

Es reconocer la raíz femenina de muchas transformaciones educativas, sociales y espirituales.

Es agradecer que en la Castilla del siglo XVI hubiera una mujer capaz de abrir caminos nuevos, de sostener instituciones, de convertir su fe en caridad eficaz.

Y es, sobre todo, inspirarnos.

Cinco siglos después, Magdalena de Ulloa vuelve a hablarnos. Nos invita a mirar el tiempo —nuestro tiempo apresurado— con otros ojos. Nos recuerda que lo que permanece no son los títulos ni las gestas que llenan crónicas, sino la misericordia concreta, la bondad que se convierte en obra, la educación que abre horizontes, la valentía que transforma la vida de otros.

Por eso hoy, al evocar su memoria, no hacemos un gesto arqueológico: es un reconocimiento y acto de gratitud. Villagarcía, Toro, Tierra de Campos, la Compañía de Jesús y tantas personas que recibieron su luz —directa o indirectamente— siguen respirando de su legado.

Que este V centenario sea, entonces, un tiempo para volver la mirada hacia ella:

hacia la mujer, la creyente, la fundadora, la samaritana.

Hacia Magdalena de Ulloa, cuyo nombre sigue vivo porque —como toda verdadera luz— nunca dejó de alumbrar.