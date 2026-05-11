Feliz cumpleaños, cordobés

El pasado 4 de mayo Manuel Benítez "El Cordobés" cumplió 90 años. Cuando el Cordobés mandaba en el toreo yo era un niño pero mi padre era un acérrimo partidario de su buen toreo con la muleta y de su personalidad. La verdad que si mi padre hubiese sido más partidario del Paco Camino o el Viti y hubiese despreciado el toreo del cordobés yo no hubiera valorado el buen toreo del V Califa junto a los toreros citados que ya son parte de la historia de la tauromaquia.

Los aficionados y la crítica ortodoxa solo se han fijado en sus saltos de la rana y sin valorar su toreo de muleta antes de sus desplantes. Quietud, ligazón, cintura y una muñeca izquierda prodigiosa. Fernando Fernández Roman ante la aparición del Cordobés: "Los aficionados dogmáticos defensores de una rígida escolástica se irritan, los aficionados pragmáticos partidarios de lo novedoso se entusiasman". En el documental "No llevaste luto por mi" se puede escuchar: "Entonces el Cordobés se arrodilla ante un toro y lo besa, y entonces la plaza entera estalla porque quieren tener futuro, abandonar esa España previsible y gris y ese salvaje está poniendo todo patas arriba, entrando donde nadie se atreve a entrar".

Ahora voy a relatar dos momentos inolvidables que tienen relación con el Cordobés. En el año 2014 fui a Córdoba a verle torear un novillo con 77 años en un festival. Estuvo sensacional. Cuando lo vi entrar por el patio de cuadrillas debo confesar que alguna lágrima cayó por mi mejilla y pensé retirarme como aficionado, no lo hice por los buenos amigos aficionados que entonces tenía no solo en Zamora sino en otras partes de España.

En el año 2012 estuve en el hotel Ercilla en Bilbao donde le hicieron un homenaje y que era abierto al público y que me enteré por casualidad. Era un evento dentro de una serie de actos para conmemorar el cincuentenario de la nueva plaza de toros de Bilbao. Fue muy emotivo para mí saludarle, darle un abrazo, hacerme una foto con él y que me firmara un autógrafo con una dedicatoria muy cariñosa en su libro autobiográfico: O llevarás luto por mí. Gracias a la vida.

Alfonso Pablos Flórez