El enfado de los médicos

El enfado de la práctica totalidad de los médicos españoles no es con los pacientes, es con la ministra de Sanidad. "La peor ministra que ha conocido el sector en democracia", según apuntan los propios sanitarios. Mónica García, del club Sumar, nunca destacó por su inteligencia o por su capacidad de gestión. Encima vive presa de una sola idea, desbancar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Está más volcada en ese objetivo que en resolver la fácil resoluble problemática por la que atraviesa el sector en toda España. Zamora no es menos.

Algo importante no funciona en la Sanidad cuando los médicos optan por emigrar a otros países de la Unión e incluso más lejos, hablo de Canadá, donde gozan de mayor consideración y retribuciones dignas en función del trabajo que realizan. Son cuestiones de grueso calibre las que han llevado a los médicos patrios a mantener un enfado monumental y las consiguientes huelgas. Se habla de explotación laboral, con jornadas de más de 60-70 horas, se habla de guardias obligatorias no computadas para la jubilación y peor pagadas que la jornada ordinaria. Y, además, está lo del Estatuto Marco propio que sirve para regular estas condiciones.

El Ministerio que preside la señora García, además, se muestra empeñado en confrontar a médicos y enfermeras y en ofrecer una imagen distorsionada de los facultativos que no se corresponde con la realidad. No necesitamos una guerra entre sanitarios, necesitamos paz y armonía que redundará en beneficio de los pacientes. No quiero un médico cansado o con el ceño fruncido por el cabreo que arrastra. Quiero un médico despierto, espabilado, que me trate como al ser humano que soy y no como a un número porque las cosas en el sistema no funcionan correctamente.

No carguemos pues contra los médicos porque no nos hayan avisado de una huelga que nos ha obligado a darnos la vuelta sin la debida atención y centrémonos en el meollo de la cuestión que es más político que otra cosa. Pero es que, encima, no hay médicos. Y algo pasa en Zamora, cuando nadie quiere venir y las plazas las ocupan sanitarios extranjeros, incluso extracomunitarios que tienen un grave problema de idioma y cuya preparación nada tiene que ver con la de los médicos españoles.