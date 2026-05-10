¡Este Sánchez, ya hasta inyecta virus!

Las maldades de Pedro Sánchez no conocen límites ni líneas rojas ni nada parecido. Cuando llegue al infierno, que irá, sin duda, se convertirá en líder del Averno y desplazará, ya verán, a Satanás, Belcebú, Lucifer y demás gerifaltes de las profundidades. Dante ya lo está esperando para incluirlo en una nueva edición de la Divina Comedia puesta al día con las recientes novedades. Y es que lo último que se le ha ocurrido al presidente español tiene que figurar también en un añadido de la genial "Historia universal de la infamia", escrita por el argentino Jorge Luis Borges. ¿Y qué es ese reciente veneno diseñado por el sanchismo? No, no me contesten ustedes; dejen que lo haga ese experto en todo y patriota llamado Santiago Abascal. Lo dijo hace unos días en la campaña electoral andaluza. Aseguró que "Pedro Sánchez es capaz de provocar una epidemia para tapar la corrupción". No me digan que no es una afirmación razonada, técnica, perfecta, para explicar lo que está sucediendo con el crucero Hondius en el que se han detectado varios casos, algunos mortales, de una enfermedad llamada hantavirus. Que se sepa ni el doctor cum laude Santiago Abascal ni sus socios en Extremadura y Aragón, léase PP, han rectificado ni aclarado estas imputaciones. ¡País!, que diría el gran Forges.

Reconozco que todavía no me he repuesto del impacto que me causaron las sesudas reflexiones del alma mater de Vox. He probado varias soluciones, pero no hay tu tía. Y menos cuando se van publicando detalles sobre la crisis del barco, sus ocupantes y las soluciones propuestas, todas dictadas nada menos que por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la máxima autoridad en asuntos sanitarios. (Con perdón: empiezo a sospechar que Abascal ha confundido la M de Mundial con la M de Moncloa y ahí se ha iniciado su lío). O eso o que otorga a Sánchez poderes infinitos, además de diabólicos.

¿Cómo puede inventarse el presidente español un virus que viaja en un crucero que partió del sur de Argentina, cerca de la Antártida, que paró en las islas de Santa Elena, donde murió Napoleón, y Tristán de Acuña, que llegó hasta las cercanías de Cabo Verde y, que por indicación de la Organización Mundial, eh, Mundial, Mundial, de la Salud, se dirige a Canarias? Misterio. Solo Abascal lo sabe. Y no vale de nada que se lo aclaren los expertos mundiales, eh mundiales, mundiales, en cuestiones sanitarias. Eso sí que es un misterio misterioso. O no tanto, porque lo que parece claro es que la leal oposición usa cualquier problema para sacudirle estopa al gobierno. ¿Qué es algo tan sensible y delicado como la salud? Da igual. Lo importante es echarle la culpa a Sánchez, a sus ministros, a los directores generales… Hasta la insobornable Ayuso, que, como reza el dicho, viaja más que la maleta de la Piquer, ha arremetido contra Pedro Sánchez desde México. Se va a pasar diez días por allí homenajeando a Hernán Cortes y resulta que manda a España videos poniendo a parir a Pedro Sánchez. ¿Cómo se entiende, además cuando parece que se han limado todas las asperezas entre el gobierno español (PSOE-Sumar) y el canario (Coalición Canaria-PP)? A mi juicio, solo puede entenderse bajo el clima de confrontación y agresividad que caracteriza desde hace años la política nacional y que no tiene visos de menguar pase lo que pase. Da igual que sea la invasión rusa en Ucrania, el genocidio en Gaza, Venezuela, las amenazas de Trump, el problema del hantavirus… Da lo mismo. El PP es capaz de pedir la dimisión de la ministra de Sanidad y, a la vez, exigir su comparecencia urgente en el Congreso. Y es capaz, asimismo, de esguarniar verbalmente a Sánchez mientras no tiene reparos, como hizo Elías Bendodo, en reclamarle que tome él personalmente las riendas del hantavirus porque la ministra Mónica García es un desastre y un caos. ¿Alguien lo comprende?

En fin, más cooperación, más comunicación, más empatía, más lealtad entre todos. Lo necesitamos, ¿a qué sí?