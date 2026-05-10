El Paráclito: El pequeño barco que rescata nuestra fe

Paulatim discedere, del latín "alejarse paulatinamente", y como expresarían los escritores clásicos: "Una aproximación emotiva que transforma la despedida en un proceso, en lugar de un impacto inmediato".

En el evangelio de hoy, Jesús prosigue con su discurso de despedida, con esa retirada gradual, dirigida a sus amigos. "Si me amáis —dice— me haréis caso", vinculando directamente el amor hacia él con el cumplimiento de sus mandamientos (el mandamiento nuevo del amor). No es solo un sentimiento, sino una acción práctica en la que el amor se convierte en obediencia. Pero debemos entender que ese amor no es un sentimiento ni una energía, sino un ser personal. Ante esta situación, Jesús garantiza que su partida no es un abandono, aunque tenga una dosis de entrega y de dolor, como sucede en todos esos momentos de compromiso o de separación, y pedirá al Padre que envíe al "Paráclito", el Espíritu de la verdad.

San Juan, en varias de sus perícopas o pasajes del evangelio, habla del Espíritu Santo como Paráclito. Es una palabra griega que incluye, entre otros, los significados de "defensor" y "consolador". Nosotros recibimos del Espíritu la defensa y el consuelo, y sabremos que lo hemos recibido porque seremos también alivio para el que sufre y defensores del ultrajado.

Pero existe un tercer significado de la palabra, un paráclito, es también un barco pequeño que se enviaba a remolcar a los barcos grandes que quedaban varados en el puerto, o a rescatar a la tripulación. Ese paráclito, nos enseña y saca bien del mal interno y externo que nos golpea en cada época, incluso cuando estamos amenazados por el iluminismo, el afán de protagonismo, el narcisismo, engañados por el espíritu del mal, disfrazado de ángel de luz… Todo aquello que sea escandaloso no viene del Espíritu Santo, porque como se manifiesta en esta teofanía, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor entre ambos.

El pasado fin de semana la diócesis de Zamora ha estado presente en la Asamblea de la Iglesia en Castilla, celebrada en Ávila un encuentro que ha reunido a más de 300 asistentes de nueve diócesis y que ha supuesto un punto de inflexión en la aplicación del Sínodo en España.

Durante estos días, los participantes han trabajado en pequeños grupos mediante la metodología de la "conversación en el Espíritu", un proceso de escucha y discernimiento compartido que ha permitido concretar siete propuestas finales, planteadas como pistas para el camino de las diócesis de Castilla.

Y debo decir, como participante que el primer fruto, que provoca el Espíritu Santo es que nos dejamos amar, nos dejamos dar consejo o ser consolados. Muchas veces cuesta ver el cambio en nosotros mismos, pero cuando el otro nos lo dice vemos que el Señor va haciendo grandes milagros, y que se van cumpliendo en la vida de las personas cuestiones que parecen imposibles.

El Espíritu se ha hecho presente en estas jornadas, como el soplo que aviva las brasas y hace que vuelva el fuego, impulsando una Iglesia más viva, participativa y misionera, que ofrece respuestas evangélicas a los desafíos de la sociedad actual.